“Ao longo dos três dias haverá milhares de queijos, vinhos e produtos regionais para provar com um ‘summit’ de queijos’ e um festival gastronómico abertos ao grande público e de acesso gratuito”, disse em comunicado a organização.

De 15 a 17 de novembro, o Pavilhão Multiúsos, em Viseu, acolhe a primeira edição em Portugal, do concurso internacional de queijos, o World Cheese Awards (WCA), comummente conhecido como os “Óscares do Queijo” que realiza a sua 36.ª edição.

“Viseu será palco de uma edição histórica ao receber a maior delegação portuguesa de sempre, com 182 queijos na corrida aos “Óscares do Queijo” e cerca de 100 stands de produtores nacionais na Tenda Viseu”, anunciou.

Segundo o comunicado, durante os três dias, os “fãs e apreciadores” dessa iguaria têm oportunidade para “provar alguns dos melhores e mais exclusivos exemplares”, num total de 4.784 queijos, provenientes de 47 países que estarão sujeitos ao “exigente júri composto por mais de cerca de 250 especialistas de 40 nacionalidades”.

Segundo o responsável e impulsionador do evento em Portugal, Bruno Filipe Costa, é também uma oportunidade para “descobrir e conhecer de perto os produtores nacionais e regionais que tanto orgulham” Portugal.

“E que projetam diariamente os queijos portugueses além-fronteiras, num tributo ao incrível e incomparável legado de produção queijeira das diversas regiões do país”, sublinha na nota de imprensa.

A organização refere ainda que, além das provas, há ainda a possibilidade, no dia 15 de novembro, de “acompanhar, em primeira mão, o concurso de queijos, a partir de uma galeria, onde poderão acompanhar o processo de julgamento”.

“Incluindo o súper júri dos World Cheese Awards, que irá decidir qual o queijo Campeão do Mundo numa avaliação de queijos ao vivo”, destaca Bruno Filipe Costa.

O fim de semana conta com diversas atividades em torno do queijo, desde visitas guiadas ao recinto dos WCA, que incluem degustações de uma seleção de queijos acompanhadas por um membro do júri, uma feira de produtores, provas e apresentações de produtos, bem como harmonizações de vinhos com queijos.

No total, a Arena WCA 2024 conta com 2.400 metros quadrados para o “maior concurso mundial” de queijos, que inclui a cerimónia de entrega de prémios e ainda um espaço “súper ‘gold’ reservado aos 20 melhores queijos do mundo”.

Além dessa área, os visitantes podem “percorrer os 1.500 metros quadrados da Tenda Viseu, reservada aos produtores da região, com mais de 100 stands, e que reúne também algumas das mais exclusivas marcas mundiais”.

“Ao longo dos três dias, haverá ainda provas comentadas, degustações, ‘workshops’ de queijos e produtos regionais, oito sessões de ‘showcooking’ com alguns dos melhores chefs nacionais, música ao vivo, diversas atividades em torno do queijo e muitas surpresas”, antecipa a organização.