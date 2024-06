Bastaram algumas publicações nas redes sociais para que o boato estivesse lançado. Dizia-se que o palco que tinha abrigado o Papa na JMJ, e que esteve envolto em polémica por ter custado cinco milhões de euros, era nesta edição do Rock in Rio - o primeiro evento a acontecer no Parque Tejo depois da JMJ - apenas sombra para as casas de banho. Mas, no local, o SAPO24 pode constatar que as acusações são falsas, e que o palco da JMJ é agora o espaço All Experience.

Ali, os festivaleiros podem, além de realizar uma experiência imersiva, responder a um questionário para ganhar uma pulseira do movimento All com diferentes mensagens inclusivas de apoio a causas defendidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentaveis das Nações Unidas (ONU). Há ainda neste espaço, criado pelo arquiteto Diogo Campos, um mural pela paz e por um mundo melhor

créditos: Beatriz Cavaca MadreMedia

Não muito longe daquilo que o Papa Francisco quis transmitir na JMJ, no All Experience há uma instalação de um Espelho Harmonioso que pretende ser um "um conceito que abraça a interconexão entre o indivíduo e o mundo ao seu redor, promovendo uma sociedade baseada na igualdade, paz, grandes sonhos e ação imediata". A obra é da autoria do Coletivo de jovens do Rock in Rio de Lisboa do qual fazem parte Pedro Borges, Nicole Ferreira, Vitória Medina, Diogo Robledo, Gabriela Cunha, Catarina Alvez, Mariana Leitão, Anna Luisa Maroti.

Além disso, este é ainda um dos únicos espaços do festival com alguma sombra, onde alguns aproveitam para descansar.Na porta deste espaço existem efetivamente casas de banho (femininas, masculinas e mistas) mas que, acaba por ficar já longe da pala das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), nem sequer apanhando a sombra da pala.

créditos: Beatriz Cavaca MadreMedia

Sendo a expectativa de que o palco da JMJ fosse o palco principal do festival Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, já havia explicado a opção. “Pensámos muito no que colocar na Pala depois da passagem do Papa e, numa altura em que tanto se discute a evasão dos jovens talentos de Portugal para o mundo, achámos que seria uma ótima oportunidade de inverter a fala e deixar que fossem eles a dizer o que é importante para estas gerações. E foi bom ver como a proposta do festival de ser “ALL” e para “ALL” tem total afinidade com o mundo que eles desejam ter. O ALL Experience é mais do que uma atração de jovens para jovens, é um convite para assumirmos a responsabilidade pela construção do Mundo Melhor onde tanto queremos viver”.