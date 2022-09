O Museu de Lisboa anunciou esta terça-feira que as Galerias Romanas de Lisboa vão reabrir no próximo dia 22 de setembro às 11h00, para uma visita orientada pela diretora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro e por Lídia Fernandes, coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

Depois desta primeira visita, as galerias vão manter-se abertas durante mais três dias, a propósito das Jornadas Europeias do Património, evento que promove os museus, os monumentos e sítios com história.

Descoberta no subsolo da Baixa de Lisboa em 1771, na sequência do Terramoto de 1755, esta estrutura romana corresponde a um criptopórtico, solução arquitetónica que criava, em zona de declive e pouca estabilidade geológica, uma plataforma horizontal de suporte à construção de edifícios de grande dimensão, normalmente públicos.

No início do século XX, estas galerias ficaram conhecidas como Conservas de Água da Rua da Prata, por serem utilizadas pela população como cisterna. Quando se encontram fechadas, têm um nível de água superior a um metro de altura, proveniente de lençóis freáticos que correm no subsolo de Lisboa, sendo, por isso, necessária uma operação de bombeamento da água, para se aceder ao seu interior e ainda uma limpeza para que o acesso se realize em segurança.

O acesso às Galerias é feito através de um alçapão localizado na Rua da Conceição. Abertas ao público com regularidade a partir da década de 80 do séc. XX, as Galerias são normalmente visitáveis duas vezes por ano, devido às condições em que se encontram e à acumulação de água no seu interior.

As visitas subterrâneas duram cerca de 20 minutos e realizam-se a cada 45 minutos, entre as 14h00 e 18h30 no dia 23, e entre as 9h00 e as 18h30 nos dias 24 e 25. Esta iniciativa é acompanhada de quatro percursos temáticos, às 11h00 e às 15h00 nos dias 24 e 25. Estes percursos começam com a visita às Galerias e terminam no Museu de Lisboa - Casa dos Bicos (no dia 24, às 11h00) e no Museu de Lisboa - Teatro Romano (no dia 24, às 15h00 e no dia 25, às 11h00 e às 15h00), mapeando os vestígios da herança romana nesta zona da cidade.

Os bilhetes podem ser adquiridos neste link.