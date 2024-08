Começando por Portugal, aquilo que podia ser apenas uma foto para recordar a participação nos Jogos Olímpicos transformou-se num pedido de casamento para o atleta português e lançador de peso Tsanko Arnaudov que fez o pedido à velocista Cátia Azevedo.

O momento foi partilhado nas redes sociais e Tsanko recebeu um sim pelo que é possível perceber no vídeo. Não venceram medalhas nem diplomas, mas Cátia ganhou um anel.

Na equipa italiana ginasta rítmica Alessia Maurelli, que conseguiu uma medalha de bronze no evento geral de equipas, foi pedida em casamento pelo namorado, Massimo Bertelloni. O casal, numa relação há mais de dois anos, partilharam igualmente o momento na rede social Instagram.

Já a corredora francesa Alice Finot fez manchetes não apenas por quebrar o recorde europeu na final feminina dos 3.000 metros com obstáculos, mas também pelo pedido de casamento inesperado. Após a impressionante prestação desportiva, Finot correu para as bancadas, ajoelhou-se e pediu o namorado em casamento, num momento inédito de romance olímpico captado em vários vídeos virais que agora inundam a internet.

A estrela chinesa do badmínton Huang Ya Qiong, que ganhou ouro com o seu companheiro Liu Yuchen, também foi surpreendida com um pedido logo depois da vitória. Apesar de muitos a criticarem nas redes sociais por ofuscar a vitória olímpica com este pedido, Huang estava encantada com a sua medalha de ouro e o anel de diamante e fez questão de o partilhar nas redes sociais.

Também a jogadora de rugby de sete feminina dos EUA, Alev Kelter, pediu a sua namorada e colega jogadora de rugby Kathryn Treder em casamento logo após ganhar a medalha de bronze. A proposta veio como uma alegre adição à conquista olímpica que partilharam num vídeo com os fãs.

Dos EUA também o canionista Justin Best, venceu duas vezes em Paris2024 quando depois de trazer para casa o primeiro ouro da equipa dos EUA na disciplina em 60 anos, ficou noivo da sua namorada de nove anos, Lainey Duncan.

A 5 de agosto, ao vivo no programa Today, o atleta fez o pedido a Duncan na presença de familiares, e ofereceu-lhe 2.738 rosas amarelas — um símbolo de todos os dias em que os dois mantiveram a sua troca de mensagens no Snapchat ao longo dos anos.

O momento foi também partilhado por ambos nas redes sociais.

Ainda na equipa norte-americana o lançador de peso Payton Otterdahl, que ficou em quarto lugar na competição, pediu a sua namorada Maddy Nilles em casamento em frente à Torre Eiffel. No Instagram , Otterdahl partilhou as fotos do pedido e apresentou o anel a Nilles.

"Enquanto isso, na Cidade do Amor... Eu amo-te para sempre, Maddy Nilles!", disse. Na disciplina de hóquei, também houve uma surpresa romântica na equipa argentina, quando a jogadora Maria Campoy foi pedida em casamento pelo namorado, o jogador de andebol Pablo Simonet. Numa partilha feita nas redes sociais de Pablo é possível ver o momento em que as equipas de andebol e hóquei de campo da Argentina se reuniram para uma foto em grupo, apenas para Simonet interromper para pedir Campoy em casamento. Campoy chorou ao abraçar o noivo, com os companheiros de equipa atrás.