Esta é uma iniciativa é promovida pela Embaixada do Canadá em Portugal, pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), em parceria com a Lisboa Cultura.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala.

A homenagem visa enaltecer a vida e contributos de Georgina Ribas, Johnson Semedo (homenagens póstumas), Naide Gomes e Tito Paris, quatro personalidades afrodescendentes de reconhecido mérito, refere o teatro em comunicado.

A celebração da efeméride conta com atuações musicais de Selma Uamusse e Tito Paris e com a revelação de quatro retratos das personalidades homenageadas, criados pelo artista de origem nigeriana radicado no Canadá, Brian Amadi.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Assinalado pela segunda vez em Portugal, o “Mês da História Negra” é uma comemoração anual com origem nos Estados Unidos da América e no Canadá – mais recentemente celebrado também na Irlanda, Países Baixos, Reino Unido e Colômbia – que começou como uma forma de relembrar figuras e acontecimentos importantes na história da diáspora africana.

Em Portugal, para a sua organização e promoção, foi constituído um Comité de Acompanhamento composto por personalidades influentes da comunidade afro-portuguesa, assim como representantes da Embaixada do Canadá, AIMA e Câmara Municipal de Lisboa.

A entrada no evento é gratuita e sujeita à lotação da sala. Os bilhetes estarão disponíveis para levantamento a partir das 14h00 do dia do evento, 19 de fevereiro, na bilheteira do Teatro Variedades, no Parque Mayer.

Recorde-se também no contexto da celebração do "Mês da História Negra”, a Embaixada dos EUA cancelou já um concerto em Lisboa. Em causa esteve a ordem executiva de Donalad Trump ralacionada com eventos de "diversidade, equidade e inclusão", que o novo decreto presidencial designa como "ilegais e imorais".

Tratatava-se do espetáculo L'USAfonia, que se iria celebrar no dia 27 de fevereiro no teatro São Luiz, em Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa (CML). O espetáculo musical iria incluir a participação de músicos lusófonos para se fazer uma viagem pela música negra do cancioneiro norte-americano.