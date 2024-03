O teatro Meridional, em atividade desde 1992, reuniu cinco atores para a nova peça 'BORDÁ_LO', que por lá ficará até dia 28 abril.

Com um texto de Firmino Bernardo e encenação de Natália Luísa, o Meridional promete um regresso ao século XIX, na sala do Beco da Mitra.

De acordo com a sinopse: "O nosso título não tem pretensões a epigrama: representa antes de tudo um símbolo. Bordá_lo fará todas as diligências para ter razão, empregando ao mesmo tempo esforços titânicos para, de quando em quando, ter graça".

O espetáculo passa-se no Portugal da época do rotativismo político, em que o Partido Centrista Reformador e o Partido Reformador Centrista disputam eleições. "Preocupado com as dificuldades económicas e as atribulações da vida amorosa, conseguirá Zé tomar a melhor decisão?", é a grande questão.

O elenco conta com interpretações de Ana Bento, Ana Catarina Afonso, Gonçalo Carvalho, João Maria e João Miguel Mota.

Os bilhetes custam 12 euros e estão disponíveis aqui para todas as datas.