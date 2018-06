A obra foi a vencedora por unanimidade do galardão, no valor de 12.500 euros, atribuído pela primeira vez, tendo a cerimónia lugar, a partir das 18:30, no Museu Nogueira da Silva, na capital minhota.

O livro, esclarece a editora, “é uma jornada de repórter”, numa “narrativa que inclui as estradas, as paisagens, as praias, as cidades, mas também as pessoas, as histórias”.

“Um casino numa aldeia, uma capela que desapareceu misteriosamente, a última noite de uma discoteca de praia, um parque de campismo proibido a campistas, uma comunidade de amor livre, um homem que vive sozinho numa ilha, um pescador que comunica com os peixes” são algumas das histórias contadas por Paulo Moura.

Paulo Moura é professor de Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e autor de nove livros, entre os quais a “Biografia de Otelo Saraiva de Carvalho” e “Passaporte para o Céu”.

O autor nasceu no Porto, em 1959 e, durante 23 anos, foi jornalista no diário Público.