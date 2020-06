Gala de Ópera da Orquestra Sinfónica Portuguesa

O quê: A Orquestra Sinfónica Portuguesa e um elenco de cinco solistas portugueses, sob direção de José Eduardo Gomes, celebram a ópera através de algumas das árias e interlúdios orquestrais mais conhecidos

Quando: Às 21h00

Onde: Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa

Inauguração da exposição "Manuel Amado - Pintura sem Álibi"

O quê: Uma exposição sobre a obra do pintor Manuel Amado, que morreu em 2019, para homenagear o artista e revelar alguns inéditos. "Manuel Amado - Pintura sem Álibi" tem curadoria de Mariana Pinto dos Santos, e um total de 37 obras, algumas delas inéditas, provenientes de coleções particulares, a maioria pertencente à coleção da Fundação Millennium BCP

Quando: Às 18h00. Patente até 20 de setembro

Onde: Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, Lisboa

“Mini Drive-In”, inserido nas atividades prévias do 24.º Festival de Cinema AVANCA 2020

O quê: Em ecrã gigante ao ar livre, são exibidas as curtas-metragens “1111” de M. F. Costa e Silva (Portugal), “The Kinematograph” de Tomek Baginski (Polónia), “Table 7” de Marko Slavnic (EUA), “Zero”, Christopher Kezelos (Reino Unido) e “We’ve all been there” de Nicholas Clifford (Austrália). Estes filmes participaram no Festival de Cinema Acessível que o Instituto Politécnico de Bragança organizou no ano passado em parceria com o AVANCA. Este evento disponibiliza programação acessível para os públicos com deficiência e incapacidade sensorial, nomeadamente com o recurso da audiodescrição para cegos e outras pessoas com dificuldades de visão. O filme “1111”, para além de audiodescrição também conta com legendagem para surdos.

Quando: Às 23h00

Onde: Largo de Água Levada em Avanca, Estarreja

"The Great American Songbook"

O quê: Concerto interpretado por George Esteves. Repete dia 27 com a participação de Maria Viana

Quando: Às 21h30

Onde: Cascais Jazz Club

Transmissão online da peça "Exatamente Antunes"

O quê: Peça de Jacinto Lucas Pires a partir de "Nome de Guerra" de José de Almada Negreiros, com encenação Cristina Carvalhal e Nuno Carinhas, numa produção Teatro Nacional São João

Quando: A partir das 22h00 até às 24h00 de dia 28 de junho

Onde: Vimeo, Facebook e Instagram

Transmissão da peça de teatro online "O corpo de Helena"

O quê: Peça com texto de Paulo José Miranda, direção de Cláudia Lucas Chéu e interpretação de Albano Jerónimo, António Durães, Emília Silvestre, Marta Bernardes e Luís Puto. O espetáculo é produzido pelo Teatro Nacional 21

Quando: Até dia 28 de junho, às 21h00

Onde: Em direto nas páginas de Facebook e de Instagram

Concerto de Joana Machado Trio

O quê: Trio composto por Joana Machado, Óscar Graça e Joel Silva

Quando: Às 21h30

Onde: Sala Suggia, Casa da Música, Porto

Transmissão online da peça "E todas as crianças são loucas"

O quê: Uma criação As Crianças Loucas, com texto de João Cachola, inspirado em "Coração das trevas" de Joseph Conrad e "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, apresentada pelo Teatro Nacional D. Maria II

Quando: Às 21h00

Onde: Sala online, no Vimeo

Abertura da exposição "Interpretações"

O quê: A Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural leva a público a exposição da autoria de Cândido Lopes. Inserida no Projeto Onda Bienal e com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, esta mostra apresenta cerca de 30 trabalhos recentes de pintura e desenho em técnica mista sobre materiais reciclados

Quando: Às 21h30. Patente até 25 de julho.

Onde: Gabinete da Bienal, (Praceta Salvador Caetano / Avenida da República, junto à Estação de General Torres), Vila Nova de Gaia

2.ª edição do Onomatopeia, festival de literatura infanto-juvenil de Valongo

O quê: Organizado pela Câmara Municipal de Valongo, o festival conta com uma programação repartida entre as ruas da cidade e um ecrã digital, com distanciamento social por causa da covid-19. O festival propõe 12 horas de atividades com destaque para as "batalhas entre escritores", com moderador e tendo como ponto de partida uma onomatopeia. Estão previstas batalhas literárias 'online' entre Ondjaki e David Machado, entre António Mota e Isabel Zambujal ou entre José Luís Peixoto e Isabel Minhós Martins

Quando: Das 10h30 às 22h30. Até dia 28 de junho

Onde: Valongo, online. Programa completo aqui

Concerto de O Gajo

O quê: João Morais, mais conhecido por O Gajo, leva ao CCC os sons da viola campaniça, através da qual expressa a sua arte desde 2016, depois de um percurso de 28 anos no punk.

Quando: Às 21h30

Onde: Centro Cultural das Caldas da Rainha