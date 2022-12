Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Pedro Bidarra:

O episódio desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas tem o publicitário e escritor Pedro Bidarra como convidado, que passeia com José Sá Fernandes pelo seu bairro lisboeta de sempre: os Olivais. Da Quinta do Contador Mor (onde, diz-se, Eça de Queiroz de inspirou para escrever o local onde Carlos e Eduarda se encontravam n'Os Maias), à Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense (a mais antiga da cidade, criada ainda no século XIX), Pedro Bidarra lembra de como foi crescer no bairro onde "tudo era possível" e que passou de uma zona onde viviam 10 mil pessoas nos anos 60 do século passado, até às cerca de 70 mil pessoas que atualmente lá habitam.

