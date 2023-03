Dada à estampa pela Penguin Clássicos, da Penquin Random House Grupo Editorial, o livro com a tragédia mais curta de Shakespeare, publicada pela primeira vez num caderno manuscrito (folio) de 1623, chegará às livrarias no dia 20, anunciou a editora.

Baseada na verdadeira história do rei Macbeth da Escócia, no século XI, e escrita e posta em palco nos primeiros anos do século XVII, “Macbeth” “reflete sobre os limites do medo e da culpa numa mente dominada pela cupidez”, afirma a editora.

Daniel Jonas é poeta, dramaturgo e tradutor. Entre os títulos publicados contam-se “Sonótono” (Cotovia, 2006), com que venceu o prémio PEN de Poesia, “Nó” (Assírio & Alvim, 2014), que lhe valeu o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes da Associação Portuguesa de Escritores (APE), e “Cães de Chuva” (Assírio & Alvim, 2022), que foi distinguido com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro.

Entre os autores traduzidos por Daniel Jonas contam-se John Milton, Shakespeare, Waugh, Pirandello, Huysmans, Berryman, Dickens, Lowry, Henry James e William Wordsworth. Como dramaturgo, publicou “Nenhures” (Cotovia, 2008) e escreveu “Estocolmo, Reféns” e o libreto “Still Frank”, todos postos em palco pela companhia Teatro Bruto.