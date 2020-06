Abertura da exposição "Circo L’artes"

O que é: Uma exposição coletiva que une a pintura, a fotografia, a escultura e o artesanato.

Quando: Das 09h30 às 17h30

Onde: Sala de Exposições Temporárias da Casa Museu de Monção/Universidade do Minho.

Terminam "Petiscadas Populares"

O que é: A Sociedade Voz do Operário comemora as Festas de Lisboa com jantares ao ar livre limitados a 95 pessoas, devido à pandemia da covid-19, cumprindo as regras de distanciamento social e com serviço à mesa. As refeições são entregues à mesa por voluntários que ajudam na Voz do Operário, no bairro lisboeta da Graça. Este será o último jantar que as "Petiscadas Populares" servem para arrecadar dinheiro para colmatar as dificuldades que a coletividade está a ter do ponto de vista de funcionamento, por causa da covid-19.

A que horas: 20h00

Onde: Na Voz do Operário

Ciclo de conversas Outdoor Arts Talks

O que é: Promovidas pela Bússola, esta conversa é subordinada ao tema "Criação artística em espaço rural" e conta com a participação de Luís Sousa Ferreira, diretor do 23 Milhas, e Bruno Martins, diretor artístico do Teatro da Didascália, parceiro desta edição no âmbito do projeto Paisagem efémera (natural e rural).

Quando: 18h30

Onde: No Zoom

Concerto de Valéria Carvalho

O que é: Valéria Carvalho é uma das jovens vozes do fado, que tem sido reconhecida com diversos prémios e colaborações. Ganhou o primeiro prémio no Concurso de Fado Amália Rodrigues, em 2014, e já catou em países, como o Brasil, França, Tunísia, Londres e Canadá.

Quando: 19h30

Onde: Sala Suggia, na Casa da Música

Apresentação e ensaio aberto da peça "Os Guardas do Museu de Bagdad"

O que é: A peça, com texto de José Peixoto, retrata os últimos momentos antes do saque do Museu de Iraque em 2003 e tem estreia marcada para dia 03 de julho. O ensaio irá contar com a presença do encenador do espetáculo, Graeme Pulleyn, e do vereador da Cultura do município de Viseu, Jorge Sobrado.

Quando: 15h00

Onde: Solar do Vinho do Dão

Sessão ”Futebol e Modalidades"

O que é: O quinto debate das jornadas “Sporting com Rumo”, que juntam sócios e adeptos do clube, com a participação de Rui Miguel Mendonça, como moderador, e de Francisco Marcos, Luís Natário, Marco Caneira, Ricardo Pereira, Rui Oliveira e Bessone Basto. As jornadas são transmitidas em direto num canal de YouTube e na página de Facebook do “SportingcomRumo”. Os inscritos assistem e colocam questões ao painel de convidados, através de uma sala virtual.

A que horas: 19h00

Onde: No anfiteatro Taguspark, em Oeiras.

"Como trabalham os portugueses"

O que é: Uma conversa digital organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que conta com a participação do economista Pedro Brinca e a moderação do jornalista André Rodrigues.

A que horas: 19h00

Onde: Aqui

11.ª edição da Happy Conference

O que é: Um conferência dedicada ao tema "Reinventando o pensamento criativo: um novo paradigma para a criatividade nos negócios". Na base do encontro está a criatividade de que as empresas necessitam cada vez para lidar com problemas e tarefas de forma transversal a todo o negócio.

A que horas: 15h00

Onde: Aqui