A sessão de apresentação pública da obra, no MNAA, onde irá ficar em permanência, contará com o primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, segundo um comunicado do museu.

A pintura foi comprada por 350 mil dólares (280 mil euros), num leilão da Sotheby´s, em Nova Iorque, em fevereiro, com o apoio do Grupo dos Amigos do MNAA, e a aquisição visou “a valorização das coleções nacionais”, como comentou, na altura, a tutela, recordando que o pintor, anterior a Nuno Gonçalves, ainda não tinha ali representação.

Parte de um díptico pintado pelo artista português Álvaro Pires de Évora, entre 1430 e 1434, “A Anunciação” passou a ser a segunda pintura conhecida do autor em Portugal, depois de “A Virgem com o Menino entre S. Bartolomeu e Santo Antão, sob a Anunciação”, que pertence ao acervo do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora.

Também em fevereiro, foi leiloada, em Lisboa, pela Cabral Moncada Leilões, outra pintura do mesmo autor, “São Cosme”, por 75 mil euros, que acabou por ser comprada por privados, mas que se encontra em vias de classificação pelo Estado.