O final do mês de julho pinta de amarelo o Canadá. A maior quinta de produção de girassóis, em Ontario, abriu as portas aos visitantes, para que pudessem tirar fotografias à mancha de flores. Contudo — e apesar de as entradas serem pagas —, houve uma tal afluência ao local que a plantação ficou em perigo e teve de ser encerrada ao público. Afinal, as flores estão primeiro do que as publicações no Instagram.

A Bogle Seeds, responsável pela maior produção de girassóis em Ontario, abriu as suas portas para que todos pudessem observar e fotografar as flores a desabrochar. Numa publicação no Facebook, a 23 de julho, anunciou estar aberta a época de visitas. “Estamos abertos diariamente para visualização/fotografia de girassóis, das 9h às 18h”, informaram, acrescentando algumas normas para a visita. “Estamos a usar em pleno a nossa área de estacionamento. Por favor, esteja consciente de que o espaço é lamacento devido à chuva que se tem feito sentir. A previsão do tempo refere chuva durante a próxima semana. Se tivermos chuva excessiva durante esse período, teremos vagas muito limitadas, pois não poderemos estacionar veículos no campo”, escreveram. Na mesma publicação, a Bogle Seeds informou não ter “fotógrafos disponíveis no local”, bem como a provável maior movimentação ao fim de semana. Além disso, foi anunciado o custo de visita de 7,50 dólares a partir dos 12 anos. Contudo, a medida que pretendia rentabilizar a produção e proporcionar bons momentos aos visitantes tornou-se um pesadelo para a quinta, a 28 de julho, sábado. Segundo o National Post, chegaram pessoas "de todo o lado" para tirar fotografias com os girassóis, o que levou a ser necessário chamar a polícia para controlar o número de visitantes. Numa publicação no Facebook, a Bogle Seeds anunciou não abrir mais a plantação para que fosse visitada ou fotografada. A ideia inicial, que permitia aos visitantes “percorrer um circuito de 1,3 km do campo de girassóis”, sendo essencial que se mantivessem “fora de áreas restritas e da plantação”, transformou-se na destruição do espaço. De acordo com o The Guardian, a plantação foi invadida por pessoas que tiravam selfies e condicionavam os acessos ao local, estacionando até nos terrenos vizinhos. Além disso, muitos foram os que entraram sem pagar e o lixo entre as flores foi também uma constante. A quinta, que previa que algumas pessoas visitassem o local, contratou mais oito funcionários e instalou casas de banho no exterior. Contudo, as medidas não foram suficientes. O local, que comporta cerca de 300 carros, viu cerca de 7 mil viaturas estacionadas. Situações semelhantes ocorreram em plantações de girassóis: em Manitoba, um agricultor reclamou também por ter repentinamente cerca de 2 mil pessoas a deambularem na sua propriedade — e tudo porque procuram a foto perfeita para o Instagram. Algumas das publicações partilhadas na rede social — #bogleseeds