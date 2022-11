Podes2022: Podcast "Um Género de Conversa" vence prémio Vozes

“Este podcast é sobre mulheres. Não é vedado aos homens mas, insistimos, é sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres, para mulheres. Os homens que calharem a ouvir são capazes de beneficiar com isso.”

É assim que Patrícia Reis, cronista do SAPO24 e escritora, e Paula Cosme Pinto, ex-jornalista e autora das crónicas “A Vida de Saltos Altos” no Expresso, descrevem o podcast “Um Género de Conversa”, do qual são anfitriãs.

O projeto arrancou em maio e já lá vão quase 30 conversas, naquele que se afirma como um lugar de fala feminino porque, mais do que nunca, esse lugar continua a ser importante.

Esse trabalho é agora reconhecido com a conquista do prémio "Vozes" no Festival Podes2022. O podcast "Um Género de Conversa" esteve nomeado também na categoria "Entrevista", onde o vencedor foi "Humor à primeira vista".

Veja aqui a lista completa de vencedores:

O podcast "Um Género de Conversa" está disponível nas plataformas habituais e no SAPO24, numa parceria entre as autoras e a MadreMedia.

Pode subscrever o podcast Um Género de Conversa através dos links abaixo: