Com saudades dos Bourbon de Linhaça ou dos Jesus Quisto? A série-novela da RTP de 16 episódios, que estreou no verão passado, terá na Netflix nova ‘casa’ em breve.

Ao contrário de “Até Que a Vida Nos Separe”, a primeira série portuguesa comprada pela Netflix, também da Coyote Vadio, o SAPO24 sabe que “Pôr do Sol” apenas fará parte do catálogo nacional da plataforma de streaming.

“Pôr do Sol”, que foi a série mais vista de sempre em streaming da RTP, continuará, desta forma, disponível para ser vista ou revista na RTP Play.

Apesar de ainda não ter data, a estreia de "Pôr do Sol" na Netflix poderá acontecer nas próximas semanas. Caso consulte a secção "brevemente", poderá ver que já se encontra até listada nas novidades da plataforma.

A confirmação de mais uma temporada de “Por do Sol” foi anunciada durante a apresentação da nova grelha da estação, que decorreu precisamente um mês depois da estreia, a 16 de setembro. Ainda sem data de estreia, sabe o SAPO24, voltará aos ecrãs da RTP durante o verão.

Netflix aposta em Portugal

A segunda produção original portuguesa feita para a Netflix depois de “Glória”, de Tiago Guedes, foi anunciada esta quarta-feira.

Em comunicado, a Netflix revelou que “Rabo de Peixe” foi um dos projetos selecionados num concurso de apoio à escrita de argumento, lançado em 2020 em conjunto com o Instituto do Cinema e Audiovisual.

A série será gravada em vários locais da ilha açoriana de São Miguel, nomeadamente Ribeira Grande, ilhéu de Vila Franca do Campo, lagoa das Sete Cidades e Furnas.

De acordo com a produção, “Rabo de Peixe” é um ‘thriller’ “com toques de humor sarcástico” e “inspirado livremente em factos reais”, sobre “quatro amigos cuja vida mudou para sempre com a chegada de uma tonelada de cocaína”.

“Rabo de Peixe” será a primeira produção de ficção assinada por Augusto Fraga, que tem trabalhado sobretudo em publicidade, juntamente com Patrícia Sequeira, autora de filmes como “Snu” e “Bem Bom”.

Também esta semana começou a ser rodada em Portugal o filme “Damsel”, produzido pela Netflix e realizado pelo espanhol Juan Carlos Fresnadillo.

Em declarações na semana passada à agência Lusa, o produtor Nick Page explicou que as filmagens de estúdio decorrem no Reino Unido e todas as cenas de exteriores do filme serão Portugal, nomeadamente no Mosteiro da Batalha e no Convento de Cristo, em Tomar.