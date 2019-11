Nesta iniciativa participam, enquanto moderadores ou oradores, nomes como o crítico de arte Marc Lenot, a artista portuguesa Tatiana Macedo e a artista britânico-mexicana Monica Alcazar-Duarte, representada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e ainda professores, artistas e curadores profissionais ou emergentes, portugueses e estrangeiros.

A 29 de novembro, o evento vai abrir-se à comunidade com uma aula de um dos criadores que venceu o Prémio Parallel em 2018 - Bruno Humberto - curador emergente do primeiro ciclo da plataforma.

O Prémio Parallel voltará a ser atribuído, este ano, ao conjunto expositivo mais inovador, com avaliação feita por um júri que estará na capital para o evento e que integra, entre outros nomes, Louise Clements, diretora do festival internacional de fotografia Format, que acontece em Derby, no Reino Unido, desde 2004.

A exposição vencedora será reproduzida em 2020 num local de referência de uma outra cidade europeia, segundo a organização.

As exposições agora trazidas a Lisboa foram já apresentadas na galeria Le Château d’Eau (Toulouse-França), no The Finnish Museum of Photography (Helsínquia, Finlândia), na Kaunas Photo Gallery (Kaunas, Lituânia), no festival PhotoIreland (Dublin,Irlanda), na Galleri Image (Aarhus,Dinamarca), na ISSP Gallery (Riga, Letónia) e na revista suíça YET.