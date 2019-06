A XX Element Project — Associação Cultural promove, em quatro espaços da cidade Invicta, até sábado, dia 22 de junho, “trabalhos artísticos realizados por mulheres”, e evidencia “os direitos das mulheres e da igualdade de género”, pode ler-se no ‘site’ da organização.

Um total de 116 filmes produzidos em países europeus, americanos, asiáticos e africanos serão apresentados nas salas do Cinema Trindade, no hotel Selina Porto e no espaço cultural Maus Hábitos.

O Porto Femme conta com 16 filmes em competição nacional, de realizadoras como Catarina Mourão, Catarina Neves Ricci, Cristéle Alves Meira, Leonor Noivo, Joana Toste e Margarida Madeira, e 53 em competição internacional, entre longas e curtas de ficção, documentários e filmes experimentais, de realizadoras como Clara Santaolaya, de Espanha, Stephanie Cabdevila, de França, Cecilia Albertini e Erica Scoggins, dos EUA, Delphine Le Courtois, do Canadá, e Rafaela Salomão, do Brasil.

Entre os filmes em exibição está “Tio Tomás, a contabilidade dos dias”, de Regina Pessoa, distinguido no passado domingo com o Prémio do Júri, no festival de Annecy, em França, o principal certame dedicado ao cinema de animação.