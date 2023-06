Segundo a Fundação Bissaya Barreto, proprietária do parque, está previsto animação de rua, conto de histórias, espetáculos de magia e música, com concerto de coral infantil.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a instituição fundada por aquele médico benemérito referiu que, hoje, Dia Mundial da Criança, até às 16:00, os visitantes podem assistir a uma criação da companhia Wetumtum, o Sr. Sabão, que numa animação de rua itinerante recria “a memória dos vendedores ambulantes”.

Na sexta-feira, no mesmo horário, Rodolfo Castro, “conhecido como ‘o pior contador de histórias do mundo’, apresenta um espetáculo de humor e transgressão”.

O programa prevê para sábado, às 11:00, um concerto do Coral Infantil Municipal dos Pequenos Cantores da Maia e espetáculos de magia às 12:00, 14:30 e às 16:30 com Luís Rodrigues.

A iniciativa da Fundação Bissaya Barreto termina no domingo com a apresentação de Dr. Stime, “um cientista que desenvolve várias bebidas que trazem “ao consciente personagens com estilos musicais próprios, do Jazz ao RockMetal e apenas com a voz, tendo como base o beatbox, transforma-se num ‘one man show'”.

Aberto todos os dias, entre as 10:00 às 19:00, o Portugal dos Pequenitos vai ainda ter a decorrer a oficina de construção em família, ‘workshops’, recriações históricas, pinturas mehndi, entre outras atividades.

As atividades estão incluídas no valor do bilhete de entrada, que podem ser adquiridos no local, no site ou pela Blueticket, e não requerem marcação prévia.