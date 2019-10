No MaMA Festival & Convention, uma montra da indústria musical, artistas e profissionais procuram exportar a marca Portugal através da música ao vivo e com o selo Portugal Muito Maior.

A conversa com João Gil, rosto e coordenador da iniciativa, aconteceu horas depois da conferência “Portuguese Live Market — a powerful and innovative territory for music”. O painel, que juntou João Gil a Hélio Morais (PAUS) e Álvaro Covões (NOS Alive, Everything is New), entre outros, abriu a décima edição do festival que tem Portugal em foco e que marca a primeira ação “concreta e física” do Portugal Muito Maior.

A conferência foi “uma entrada a pé juntos”, começou por dizer João Gil em jeito de balanço. “Foi uma manifestação muito expressiva dos objetivos do Portugal Muito Maior e do seu raio de ação”.

créditos: Portugal Muito Maior

Explicando a sua génese para depois enumerar os seus objetivos, o Portugal Muito Maior nasceu por iniciativa da última legislatura — Resolução de Conselho de Ministros 50/2018 —, e, à data, com o nome Projeto Meridiano. Para o músico, “não há um histórico” similar: “é primeira vez que o Estado e o Governo estão a olhar para a vertente da exportação da música portuguesa”.

O PMM, continua, está à “um ano e tal” a “construir o seu caminho”; “o avião já está na pista, mas só levantará voo quando a plataforma estiver a funcionar”.

Isto porque um dos objetivos do PMM é “construir uma rádio online e uma plataforma [digital] que albergue, comunique e faça o inventário dos músicos portugueses que vivem em Portugal continental e ilhas, assim como os que vivem espalhados pelo mundo”. Tutelado pelo Instituto Camões, o PPM quer que a plataforma esteja disponível já no primeiro trimestre de 2020.

Para além do “objetivo tecnológico”, há um outro, que e “já visível aqui no MaMA”, e que passa pelo apoio aos músicos nacionais convidados para feiras como esta — João Gil faz questão de frisar que o PMM “não escolhe artistas, apoia”.

O “apoio à mobilidade dos artistas” não se irá restringir, este ano, ao MaMA. No panorama das feiras e mercados de compra e venda de música, serão contemplados também a WOMEX (Finlândia, de 23 a 27 de outubro) e a SIM (São Paulo, de 4 a 8 de dezembro).

“Para o ano temos mais objetivos, mas ainda é cedo para falar sobre eles”, adianta.

"Não é um luxo, é uma ferramenta"

“Somos facilitadores e estamos a criar opções de negócio”, diz João Gil. Opções que se traduzem, para já, no acima referido apoio à mobilidade e no acesso a uma rede de contactos.