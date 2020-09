Bernardo Pires de Lima "defende convictamente um modelo de sociedade aberta e de país cosmopolita", neste seu livro. "Recusa acomodar uma ideia de declínio inexorável das democracias e de ascensão fatal dos nacionalismos", e propõe "encontrar um posicionamento para Portugal que maximize os seus atributos de pequeno Estado, numa globalização competitiva e o preserve como democracia liberal madura, no meio do alastramento populista e autoritário que nos rodeia".

"Não vivemos apenas na era da ansiedade, mas na da testosterona política, a das vitórias dos homens fortes, o que não quer dizer preparados, qualificados ou com uma especial autoridade democrática incorruptível. Bem longe disso. A ascensão pistoleira de Bolsonaro, a miserável durabilidade de Maduro, a tentacular corte de Orbán, Kaczynski, Putin e Erdogan, ou a enxurrada demagógica de Trump e Salvini, colocam, mais cedo ou mais tarde, de forma mais abrupta ou progressiva, uma questão essencial: podemos acomodar um regime iliberal, autoritário e socialmente divisionista, e ao mesmo tempo manter uma economia aberta, uma sociedade livre e instituições políticas saudáveis? A resposta é não", escreve Pires de Lima.

Segundo a editora o autor, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e do Center for Transatlantic Relations da Universidade Johns Hopkins, em Washington, favorece "uma proposta moderada em prol de uma social democracia contemporânea".