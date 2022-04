As casas já fazem as suas apostas quanto ao próximo vencedor do Festival Eurovisão da Canção e Portugal figura no Top 10. A representar o país estará Maro, que sobe a palco com "Saudade, Saudade" na primeira semifinal do concurso, marcada para 10 de maio.

créditos: MadreMedia "Saudade, saudade" de Maro entrou este sábado, pela primeira vez, no “Top 10" das casas de apostas para vencer a Eurovisão, numa tabela liderada pela Ucrânia. A música, escrita e interpretada por Maro, foi a mais votada tanto pelo júri regional como pelo público, recebendo 12 pontos de cada no Festival da Canção. Maro é o nome artístico de Mariana Secca, lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos quatro anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos. Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo. A representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção deste ano irá atuar na primeira semifinal do concurso, marcada para 10 de maio, anunciou a organização. O 66.º Festival Eurovisão da Canção decorre em maio, em Turim, Itália, e estarão 40 países em competição. As duas semifinais estão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e, a final, para o dia 14 do mesmo mês. De acordo com informação disponível no site oficial do concurso, a canção portuguesa, será apresentada em 10.º lugar na primeira semifinal, que integra mais 16 países. Este ano, deveriam ser 41 os países a concurso, mas em final de fevereiro, poucos um dia depois da invasão da Ucrânia, a EBU anunciou que a Rússia não iria participar no 66.º Festival Eurovisão da Canção. Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final. Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso. Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba. *Com Lusa Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram