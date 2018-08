A produtora portuguesa Joana Vicente foi esta terça-feira anunciada como a nova diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês), sendo corresponsável pela organização a par do diretor artístico Cameron Bailey.

“O comité de seleção ficou profundamente impressionado com o passado de Joana Vicente como produtora e defensora de realizadores independentes e com o seu sucesso em angariação de fundos e parcerias. O seu extenso conhecimento do panorama global cinematográfico em mudança solidificou a decisão”, disse, em comunicado, o conselho de administração do festival.

Joana Vicente era, desde dezembro de 2009, diretora executiva do Independent Filmmaker Project, a mais antiga e maior organização de cineastas independentes nos Estados Unidos, como recorda o comunicado do TIFF.