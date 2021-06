"Não havia nada para os portugueses de França deste género. Há para russos ou chineses, mas nada de jeito para Portugal. Era mais paródias, algumas sem muita graça. Pouco a pouco, houve cada vez mais pessoas a seguirem-me", explicou Tiago Martins, em declarações à agência Lusa.

A página Portuguese Facts já tem mais de 13 mil seguidores e as publicações são feitas em três línguas: português, francês e inglês. As publicações variam entre factos históricos, como o episódio da Troca das Princesas, passando pelo arroz de cabidela ou uma explicação sobre Bracara Augusta.

"As primeiras publicações eram o que me passava pela cabeça e o design não era muito bonito. Foi evoluindo pouco a pouco. Agora são os seguidores que me sugerem alguns temas e vou pesquisando também", explicou.

Tiago Martins tem 29 anos e é licenciado na área do setor energético, no entanto, desde criança interessou-se pela história e geografia de Portugal, influenciado pelos pais, oriundos da aldeia da Barrenta, perto de Leiria, e também pela escola portuguesa.

"Desde sempre gosto da história e da cultura portuguesas. Os meus pais sempre me tentaram ensinar isso e também fui à escola portuguesa, onde há aulas de história e geografia portuguesas e sempre fui bom aluno nessas disciplinas", sublinhou.

Agora quer ajudar a dar a conhecer estes factos às novas gerações através dos "novos códigos".

"Sempre gostei deste tipo de contas em França que falam da história de maneira fácil, rápida e com os códigos da nova geração. É algo mais democrático e fácil de aprender", detalhou.

Entre os seguidores estão maioritariamente pessoas que falam francês, como franceses, mas também suíços, luxemburgueses ou quebequenses, na sua maioria de origem portuguesa, e outros países como Estados Unidos, África do Sul e, claro, Portugal.

O próximo desafio é despertar o interesse de quem não tem qualquer ligação com Portugal.

"Gostava de desenvolver mais a parte de partilhar Portugal com pessoas que não têm qualquer ligação ao país e, portanto, ando a desenvolver parcerias com vários ‘youtubers’ famosos em França", referiu Tiago Martins, que já fez três vídeos em colaboração com ‘youtubers’ conhecidos em França e desenvolveu também o seu próprio canal.

Desta "paixão" pessoal há também outros projetos em vista como um livro que misture a história e a gastronomia, contando a origem de famosos pratos portugueses, sempre de forma "fácil" e "acessível" aos mais jovens.