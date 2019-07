Dias depois da atuação no festival Laurus Nobilis, em Vila Nova de Famalicão, os Sinistro publicaram dois textos no Facebook a dar conta do “amanhecer de uma nova era” para a banda, com “novos desafios, novos capítulos, […] sem drama, um ciclo natural de evolução”.

“Sinistro não é uma pessoa específica, mas sim a junção e a vontade de fazer o que queremos fazer em termos artísticos e é exatamente isso que vamos fazer nos próximos meses, focados no novo álbum e na nossa própria visão”, pode ler-se numa mensagem assinada por Paulo Lafaia, Ricardo Matias e Rick Chain.

No seu próprio Facebook, a vocalista Patrícia Andrade agradeceu aos membros da banda e despediu-se: “Foi a maior aventura e viagem que fiz: a estrada, os lugares, as pessoas que conheci, o Amor e partilha que dei e recebi em palco. As notas que dei ao lado, as noites sem dormir, as olheiras disfarçadas com tinta robbialac, os tropeções em palco que se disfarçavam com o corpo em forma esquisita de dança, porque quase sempre tremi, com os pés, com os joelhos, com as mãos.”

Também Fernando Matias, membro fundador do grupo, desejou felicidades à banda nos seus novos moldes: “Foi uma das experiências mais enriquecedoras que já vivi e sei que vou sentir saudade dos momentos que partilhámos mas chegou a hora de seguir um caminho novo e abraçar novos projetos.”