As 49 pré-finalistas das candidatas ao concurso das "7 Maravilhas à Mesa" são hoje apresentadas em Lisboa, numa lista liderada pela região Centro do país.

A região Centro do país, com 11, é a que tem mais pré-finalistas, seguida do Norte (nove pré-finalistas), do Algarve (oito), do Alentejo e dos Açores (sete cada), de Lisboa (quatro) e da Madeira (três).

O concurso recebeu 182 candidaturas do continente e ilhas, com o melhor da gastronomia, vinhos, azeites e roteiros turísticos de cada região, tendo selecionado 49, representando um total de 343 patrimónios.

De acordo com uma nota da organização, “as candidaturas incluem diferentes patrimónios onde não faltam os ex-líbris de cada região, que vão dos petiscos tradicionais aos vinhos, azeites e pratos de peixe, marisco, carne e caça, mas também roteiros turísticos que incluem patrimónios históricos, culturais e naturais, museus, adegas, queijarias, eventos e experiências únicas”.

Os portugueses podem votar nas vencedoras ao longo das galas especiais que decorrerão entre 22 de julho e 16 de setembro, transmitidas em direto pela RTP, com apresentação da dupla Catarina Furtado e José Carlos Malato.

Em cada uma das sete galas com emissão televisiva serão eleitas duas mesas finalistas, num total de 14.

Na sétima edição das “7 Maravilhas à Mesa” vai ser entregue um selo de garantia às mesas homenageadas, promovendo as regiões de Portugal enquanto destino turístico de referência.