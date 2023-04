– Estás a ouvir-me, Lena?

– Claro – responde a mulher que começo a odiar com todas as fibras do meu ser. Ele consegue tudo dela, estendendo a mão com ousadia e servindo-se à vontade. Do corpo, do orgulho e da dignidade dela. E, ainda assim, ela sorri para ele. Esta mulher enoja-me. – Queres três.

– Desde sempre. E tu?

A mulher também sempre quis três. Eu nunca quis nenhum, mas a minha opinião não conta. Há dias em que o meu desejo é poder vir a habituar-me a isto. Noutros, sei que tal nunca deverá acontecer. Reúno as minhas últimas reservas, pequenos cacos de uma vontade quebrada, memórias e razões, e guardo-as num lugar seguro. Como um esquilo que enterra as provisões para o inverno. Só posso esperar que ninguém, nem ele nem a mulher fraca, descubram o meu esconderijo. O lugar secreto onde existe céu e pesos pirosos para as toalhas de mesa.

– Queres um copo de vinho?

Deixa junto à tábua de madeira a faca com que acaba de cortar a cebola em quartos e volta-se para mim. A faca fica simplesmente ali. A meio braço de distância, ao meu alcance. Tenho de me forçar a desviar a vista. A olhá-lo de novo nos olhos com o sorriso imbecil de mulher fraca nos lábios.

– Sim, com muito gosto.

– Maravilhoso – diz ele, devolvendo o sorriso e dando um passo em direção à mesa de jantar, na qual ainda se encontram os dois sacos de papel castanho com as compras por arrumar. – Tinto ou branco? Acabei por trazer dos dois porque não sabia o que preferirias com o esparguete.

Está ali de pé, ligeiramente inclinado sobre os sacos, de costas quase viradas para mim, com a mão direita enfiada num dos sacos. E a faca junto à tabua de cortar, a meio braço de distância, ao meu alcance. «Agora!», gritam as vozes interiores.

– Lena?

O saco de papel farfalha quando ele tira a primeira garrafa.

– Se posso escolher, prefiro tinto.

– Sim, eu também prefiro.