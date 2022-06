Aguardo uma reação dele, um aceno de cabeça ou uma palavra, mas só pestaneja, silencioso e estoico como uma esfinge.

– Então, Joe? – digo. – Consegue aceitar isso? Esboça um sorriso frio.

– Sim, penso que consigo.

CENA 1

Tempo: setembro de 1997, o meu quarto e último ano no Conservatório Clássico Dellecher. Lugar: Broadwater, no Illinois, uma pequena cidade quase sem importância. O outono estava a ser quente, até ao momento.

Entram em cena os atores. Éramos sete nessa altura, sete almas fulgurantes com futuros prodigiosos à nossa frente, embora não víssemos mais longe do que os livros diante dos nossos rostos. Estávamos sempre rodeados por livros e palavras e poesia, todas as paixões ferozes do mundo em papel fino entre capas de carneira. (Atribuo em parte a culpa do que aconteceu a esse facto.) A biblioteca do Castelo era uma sala octogonal arejada, forrada a estantes, atravancada com peças de mobiliário antigas e sumptuosas, e mantida a uma temperatura que provocava sonolência, por um monumental fogão de sala quase constantemente aceso, independentemente da temperatura no exterior. O relógio na prateleira por cima da lareira deu as doze badaladas, e nós mexemo-nos, um a um, como sete estátuas a ganharem vida.

– É noite alta – disse Richard. Estava sentado no cadeirão maior como se fosse um trono, com as suas longas pernas estendidas e os pés apoiados na grelha do fogão. Três anos a desempenhar papéis de reis e conquistadores tinham-no ensinado a sentar-se assim em todas as cadeiras, em palco ou fora dele. – E até às oito horas amanhã tornar-nos-emos imortais. – Fechou o livro abruptamente.