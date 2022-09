O meu marido levou-o para a cirurgia e o veterinário encaminhou-nos para um consultório. Auscultou o peito do Jake e disse-nos: «É o fim. Precisamos de o pôr a dormir imediatamente; se não o fizermos, terá um ataque cardíaco à vossa frente.» Dissemos-lhe para dar a injeção ao Jake, já que não queríamos que ele sentisse mais dores. Deitámo-nos ao pé dele enquanto a injeção era administrada, e sentimos o coração dele parar de bater. O veterinário perguntou se gostaríamos que ele tratasse da cremação do Jake e nós concordámos.

As horas seguintes são vagas e tortuosas de recordar. Saímos da cirurgia dormentes, atordoados, em choque e devastados. Não queríamos ir diretamente para casa, por isso fomos ter com os meus avós para lhes contar o que tinha acontecido... mas sabíamos que em algum momento teríamos de voltar para a nossa casa. Quando entrámos, vimos a cama do Jake, os brinquedos dele... a sua presença estava em toda a parte, e a dor era insuportável.

Fomos para a cama a soluçar, e no dia seguinte decidimos que já não podíamos ficar em casa. Fizemos as malas, entrámos no carro e começámos a conduzir. Acabámos por ir de Inglaterra até ao topo da Escócia... a chorar durante todo o caminho.

Até hoje, não sei se a morte do Jake foi a gota d’água ou se eu ainda teria reagido desta maneira, mesmo que nunca tivesse passado por uma perda tão extrema, tanto de pessoas como de animais de estimação, mas aquilo definitivamente destroçou-me. A vida parecia sem sentido, sem esperança e desprovida de luz.