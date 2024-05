"Na Casa do Plano Nacional de Leitura, vamos sugerir leituras personalizadas em consultório. Entre as 18h e as 19h, elementos da equipa apresentam livros para diferentes estados de alma e para sobreviver a várias situações da vida e do quotidiano. Não é preciso marcação", é referido em comunicado enviado às redações.

Além disso, "uma vez por semana, ao final da tarde, há clube de leitura no auditório da Praça Vermelha". E os autores convidados são vários:

No dia 30 de maio, Inês Maria Meneses propõe uma conversa sobre a saudade a partir do livro Máquina de escrever sentimentos. Entre as 18h e as 19h30.

No dia 7 de junho, será Gisela Casimiro a dinamizar um clube de leitura de poesia revolucionária, entre as 17h30 e as 19h.

A 12 de junho, João Tordo estará a moderar o clube "Em Volta de Auster com Tordo". O público é convidado a levar os seus três livros favoritos de Paul Auster. Entre as 18h e as 19h30.

Aos sábados haverá clube de leitura para famílias. Inês Vila desafia crianças entre os 7 e os 10 anos, com a sua família, a descobrir o final de uma história e traz vários livros para ajudar. A 1, 8 e 15 de junho, entre as 11h e as 12h30, na Praça Roxa.

É ainda referido que "a Casa Plano Nacional de Leitura estará aberta durante todo o horário da Feira. Aí, o leitor poderá encontrar um espaço confortável para ler, um Guia para Sobreviver à Feira do Livro e folhetos sobre clubes de leitura e sobre a leitura em família".