A cerimónia da 15ª edição do Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA tem lugar na próxima terça-feira, no Teatro da Trindade, em Lisboa, a partir das 21h00, sendo antecedida pela iniciativa "Encontros com a Experiência”.

O Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA visa prestar homenagem ao trabalho de interpretação das atrizes e dos atores portugueses. Este ano, a celebração acontece numa altura em que há cada vez mais séries produzidas para TV e dezenas de filmes a competir em 2022 em grandes festivais internacionais, fruto de um mercado audiovisual em clara expansão, nota a organização em comunicado.

Só este ano, Portugal esteve representado em grandes festivais de cinema, em diversas secções competitivas, com oito filmes no Festival de Berlim, seis em Cannes, três em Locarno, dois em Veneza e um em San Sebastian. Também o festival de Roterdão contou com cinco filmes portugueses, Londres e Valladolid com quatro e Toronto com três.

Miguel Valverde, diretor e programador do festival de cinema independente IndieLisboa e consultor da Fundação GDA reconhece que “não é vulgar termos tantos filmes nacionais a concurso, sinal de que há muitos mais a estrear”.

Mário Carneiro, diretor-geral da Fundação GDA, considera que “a expansão do mercado audiovisual em Portugal nos últimos anos constitui, sem dúvida, um movimento que devemos saudar, sobretudo pelo impacto causado ao nível das oportunidades de trabalho para os atores e atrizes portugueses”.

“O crescimento do número de produções de cinema e de séries nacionais para TV é absolutamente decisivo para consolidar um mercado de trabalho mais sólido e produtivo, superando um horizonte que tem sido sempre pobre em oportunidades e frágil nas condições de trabalho e de retorno financeiro para os nossos artistas”, acrescenta.

Todavia, sinaliza, é inevitável que este crescimento seja acompanhado de “complexidades” e “problemas” que terão de ser superados. “Destacaria a necessária convivência do audiovisual com as outras formas artísticas, uma concorrência salutar entre os próprios criadores, os produtores e os artistas, o alargamento do acesso a esse universo a mais intérpretes, nomeadamente os mais jovens e aos mais velhos e a expansão das próprias temáticas tratadas pelos guionistas”, enumera Mário Carneiro.

A GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas enquanto entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de músicos, atores e bailarinos procura valorizar, através da Fundação GDA, o trabalho dos artistas.

Este Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA compreende três categorias: Melhor Interpretação de Papel Principal, Melhor Interpretação de Papel Secundário e Novo Talento, às quais correspondem prémios no valor de três mil euros, dois mil euros e mil euros, respetivamente.

O júri deste ano é construído pelos atores Márcia Breia, Ivo Canelas e Teresa Madruga, aos quais cabe avaliar a interpretação dos colegas nas produções cinematográficas de longa-metragem portuguesas, de ficção, estreadas comercialmente em sala entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano de 2021.

Antes da cerimónia de entrega dos prémios, a partir das 17h00, o Teatro da Trindade recebe os “Encontros com a Experiência”. Tratam-se de duas sessões em simultâneo "com atores e com realizadores sobre os problemas que encontram os jovens atores e os estudantes de interpretação ao ingressarem no mercado do cinema, do teatro e da televisão", refere o comunicado.

“Umas das funções mais bem-sucedidas do Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA é o conhecimento mútuo que tem promovido entre atores, sobretudo jovens atores, e realizadores de cinema”, nota Miguel Valverde. “Ao contrário dos anos 60, em que atores e realizadores conviviam nos mesmos espaços em Lisboa e noutras cidades, hoje esse contacto social é escasso – é por isso que a aproximação e o debate que todos os anos estas jornadas proporcionam têm sido tão relevantes para o conhecimento mútuo dos dois grupos profissionais e, também, para o número cada vez maior de produções que estão a ser lançadas", acrescentou.

Numa mesa-redonda na sala Carmen estarão os atores Miguel Guilherme, Rita Blanco e Miguel Borges para conversarem com os jovens atores. No salão Nobre estão os realizadores Gonçalo Galvão Teles, Ana Rocha e Marco Leão & André Santos para a partilha de experiências sobre o mercado do audiovisual em Portugal.

Cada um destes encontros terá a duração de uma hora e meia e um limite de 45 participantes, sendo que os jovens interessados têm de se inscrever aqui.