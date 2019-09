Contactado pela agência Lusa, o ator Albano Jerónimo comentou: "Estamos muito contentes com este prémio e as perspetivas que nos traz".

"A Herdade" está confirmado também para competir no festival de Toronto, e chegará aos cinemas portugueses a 19 de setembro.

O prémio Enguia de Ouro é atribuido todos os anos em Veneza. Em 2007 premiou "Cristóvão Colombo - O Enigma", de Manoel de Oliveira, como Melhor Filme.

Em 1989, “Recordações da Casa Amamrela”, de João César Monteiro, recebeu em Veneza o Leão de Ouro, e também o prémio da crítica Bastone Bianco.

Este ano, este júri da crítica independente atribuiu igualmente o Prémio Bisato d'Oro ao documentário “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, de Bárbara Paz.

O filme - que no festival de Veneza foi distinguido com o Prémio para Melhor Documentário Sobre Cinema - é produzido por Bárbara Paz, Myra Babenco e os irmãos Caio e Fabiano Gullane.

"Babenco" foi premiado com a seguinte justificação do júri: “Porque o cinema filma a memória, porque o cinema conta a história daqueles que vivem, daqueles que viveram, porque o cinema comemora o amor, porque o cinema é amor”.

O documentário traça um paralelo entre a arte e a doença de Hector Babenco, sobre os últimos dias do realizador de origem argentina, que se fixou no Brasil, e que dirigiu filmes como "Pixote, A Lei do Mais Fraco" e "O Beijo da Mulher Aranha".

Na entrega dos prémios oficiais, a realizadora Bárbara Paz, que percorreu a passadeira vermelha com um cartaz onde se lia "Eu sou Amazónia", estava visivelmente emocionada e agradeceu ao cinema e à cultura brasileira e gritou, em português e em inglês: “Viva a liberdade de expressão!”.

A reação da cineasta acontece dias depois de a presidência de Jair Bolsonaro ter afastado a direção da Agência Nacional de Cinema do Brasil (Ancine), que regula e fiscaliza o mercado do cinema e do audiovisual, e de os seus antigos responsáveis terem sido acusados de associação criminosa, entre outros delitos, pelas atuais autoridades.

A Cinemateca de São Paulo tem vindo também a ser "ocupada por militares e políticos, contra 'marxismo cultural'", como noticiou esta semana o jornal Folha de S. Paulo.

Bolsonaro admitiu em julho a possibilidade de extinguir a Ancine caso não a possa usar para impor "filtros" nas produções audiovisuais do país.

O filme "Joker", do realizador norte-americano Todd Phillips, é o vencedor do Leão de Ouro da 76.ª edição do festival de cinema de Veneza, anunciou hoje o júri da competição oficial, presidido por Lucrecia Martel.

O Grande Prémio do Júri foi atribuído ao filme "J´Accuse", de Roman Polansky, e o Leão de Prata de Melhor Realizador foi para o sueco Roy Anderson, por "About Endlessness".

Yonfan, cineasta de Hong Kong, recebeu o prémio de Melhor Argumento por "No.7 Cherry Lane", um filme de animação de Zhang Gang.

Iniciado a 28 de agosto, com a estreia de "La vérité", do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, o festival de cinema de Veneza terminou hoje com a exibição "The Burnt Orange Heresy", do realizador italiano Giuseppe Capotondi, no qual entra o músico Mick Jagger.