O município vai realizar entre quinta-feira e sexta-feira mais uma edição dos Encontros Literários, com o objetivo de “promover a literacia no concelho”.

O evento arranca pelas 18h00 locais de quinta-feira (19h00 em Lisboa), no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, seguindo-se a conferência inaugural com o tema “Lógicas do Romance ou o romance como revolução", que será proferida por Carlos Reis.

Segundo uma nota da autarquia, no mesmo dia será entregue o Prémio Literário Natália Correia 2024 a João Albano Fernandes, que venceu o concurso com a obra “Caindo de mais alto”, e uma menção honrosa a Luís Corredoura, pela ficção “Esperanças e Desilusões”.

A obra vencedora vai ser editada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e o vencedor receberá 7.500 euros.

O Prémio Literário Natália Correia (1923 - 1993) tem como objetivo incentivar e apoiar o desenvolvimento das artes literárias, fomentando a criatividade, o gosto pela leitura e pela escrita.

O prémio foi criado em 2021 pela autarquia de Ponta Delgada, marcando na ocasião o início das comemorações do centenário da escritora que nasceu em 13 de setembro de 1923, na freguesia da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, e foi viver para Lisboa aos 11 anos.

Apesar de ser conhecida como poeta, a extensa obra da escritora micaelense, que morreu em 16 de março de 1993, em Lisboa, vítima de um ataque cardíaco, inclui também trabalhos de ficção, teatro, ensaio e diário.

Foi responsável pela organização de várias antologias, das quais se destaca a “Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica”, um livro censurado pela ditadura do Estado Novo, que lhe valeu uma pena suspensa de três anos de prisão, em 1966.

Na sexta-feira, os III Encontros Literários de Ponta Delgada terão lugar no Centro Natália Correia.

O primeiro painel da manhã (9h30), subordinado ao tema "A mulher na produção literária nos Açores: um género menor?", conta com a participação de Amélia Sophia, Ana Isabel d'Arruda, Carolina Cordeiro, Malvina Sousa, Sandra Fernandes e Luísa Cavalleri (moderadora).

Para as 10:45 está agendada uma entrevista tertúlia, moderada por Vera Santos, que terá como convidado Victor de Lima Meireles.

A manhã daquele dia termina com um momento poético protagonizado pela Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

O programa prossegue pelas 15:00, com uma mesa-redonda subordinada ao tema "Biografias: espaços de fronteiras entre ficção e realidade", com António Pedro Costa, João Morgado, Júlio Oliveira, Luís H. Bettencourt Reis e Aníbal Pires (moderador).

Pelas 16:15 haverá outra mesa-redonda com a presença de Luís Filipe Sarmento, Paula Sousa Lima, Raquel André Machado, Virgílio Vieira e Gabriela Silva (moderadora) sobre "Poesia: tábua de salvação ou espécie em extinção?", seguindo-se (17:30) o painel "Fora de Portas", onde Eleonora Marino Duarte conversa com Valter Hugo Mãe.

Os III Encontros Literários terminam com a intervenção do vereador responsável pela área da Cultura do município de Ponta Delgada, Sérgio Rezendes.

A programação do evento cultural é gratuita e aberta ao público geral.