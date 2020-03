Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa vão ser apresentados em abril pela atriz luso-americana Daniela Ruah, em New Bedford, Estados Unidos, anunciou no domingo a organização, juntamente com a lista de nomeados.

Os International Portuguese Music Awards (IPMA) têm data marcada para 25 de abril, em New Bedford e vão ser apresentados pela atriz Daniela Ruah, uma das co-apresentadoras do Festival Eurovisão da Canção de 2018, em Lisboa, visto por cerca de 186 milhões de pessoas, segundo dados oficiais. Daniela Ruah obteve reconhecimento internacional como atriz no papel da agente policial Kensi Blye, na série "NCIS: Los Angeles". Os prémios IPMA destacam músicos lusodescendentes ou lusófonos, residentes de qualquer país. Os nomeados foram os mais votados pelo público desde dezembro, em cada uma das categorias. Veja o vídeo para conhecer os nomeados: Este ano, os nomeados são, na maioria, de Portugal, EUA e Canadá. Há também concorrentes da França, Países Baixos, Brasil, África do Sul e Malásia. Os nomeados vão ser premiados nas categorias de melhor vídeo musical, canção instrumental, música internacional, tradicional, popular, fado, dança, rap ou hip-hop, rock e pop. Na canção do ano, estão nomeados os compositores de canções apresentadas por Nikita Afonso (Canadá), Lyia Meta (Malásia), Cristóvam (Portugal) e Dan Tibério (França). Será também escolhido o novo talento, entre João Moniz e Capapparda, ambos de Portugal, que terão de cantar na gala e serão avaliados por profissionais da indústria musical. Os IPMA contam já com as confirmações de atuação de Aurea, Camané, Dino d’Santiago, Eratoxica, GNR, Miguel Gameiro e Starlight. O evento realiza-se no dia 25 de abril, no Zeiterion Theatre, em New Bedford, às 18:30 locais (23:30 em Lisboa). No ano passado, os IPMA juntaram um público de cerca de mil pessoas na sala de espetáculos de uma localidade portuária onde vivem muitos imigrantes portugueses e lusodescendentes, principalmente dos Açores e da Madeira. Em 2019, o público assistiu à atuação dos artistas convidados Rita Guerra, Sam The Kid, João Pedro Pais e Nuno Bettencourt. Em edições anteriores, os IPMA receberam também Boss AC, Diogo Morgado, Xutos e Pontapés, Carlão, Daniela Mercury, Marco Paulo, Pedro Abrunhosa, Olavo Bilac, Rita Redshoes e outros. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.