O festival Primavera Sound, que acontece de 07 a 10 de junho, no Porto, assinala a sua 10.ª edição com mais dias e artistas e um investimento e recinto maior, anunciou hoje o diretor do evento.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da edição de 2023, o diretor do Primavera Sound Porto, José Barreiro, revelou que crescimento é a palavra que caracteriza o festival, no ano em que celebra a sua décima edição. O festival 'cresce' de três para quatro dias, de 60 para 76 artistas e para uma capacidade de acolher 45 mil pessoas diárias ao invés das anteriores 35 mil, fruto do aumento do recinto — parque da cidade — em cerca de seis hectares, explicou. Em termos de orçamento, José Barreiro revelou que é de 13 milhões de euros não tendo, para já, nenhum grande patrocinador oficial. "Teremos novidades [sobre patrocínios] em breve porque há muita coisa a ser negociada. É claro que o apoio da autarquia é muito importante, mas não resolve todos os problemas porque falamos de um investimento de 13 milhões de euros e precisamos não só de apoio público, mas privado", salientou. José Barreiro acredita que o crescimento sustentável do festival passa pela atração de mais público estrangeiro, nomeadamente do americano que, na edição de 2022, rondou os 1.000. Acrescentando que o público espanhol, inglês, italiano e alemão já se deixou "conquistar" pelo Primavera Sound do Porto. Em termos de cartaz, o diretor do evento destacou presenças como as de Rosália, Kendrick Lamar, New Order, Blur, Pet Shop Bois e Halsey. Já hoje, na sua página oficial de Facebook, a organização do festival anunciou que devido a problemas logísticos que lhe são alheios o concerto de FKA Twigs foi cancelado, tendo sido substituído por Alison Goldfrapp. "É o cartaz mais ambicioso que fizemos em 10 anos de história. É um cartaz profundo e transversal", disse o diretor do Primavera Sound Barcelona, Alfonso Lanza, igualmente presente na conferência de imprensa. E, sobre o cartaz, Alfonso Lanza frisou que o mesmo é paritário. Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, contou que o apoio desta para o festival passou de cerca de 200 mil euros para 650 mil. O aumento da capacidade de acolhimento de público não assusta o autarca que realçou que o Porto está "à altura" quer em termos de alojamento, quer de restauração. Rui Moreira aproveitou ainda a ocasião para lançar críticas às agências publicitárias por se concentrarem em Lisboa, esquecendo-se que alguns dos consumidores dos seus produtos também vivem no Porto. "Verificamos que no sul os festivais conseguem concentrar os apoios das marcas e um festival como este tem uma enorme dificuldade, por isso, eu chamo à atenção da indústria nortenha que trabalha com essas agências que de vez em quando é preciso alertar que alguns dos consumidores dos seus produtos também vivem cá", frisou.