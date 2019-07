Em entrevista à Lusa, em Vila do Conde, onde apresentou o filme na competição nacional do festival Curtas, Paulo Furtado constatou a curiosidade de ser aos 48 anos que realiza aquela que considera a sua primeira curta-metragem, depois de vários trabalhos no audiovisual, com ligação à música, sem que alguma vez se tivesse deparado “com este problema de chegar aos sítios um bocadinho depois dos outros”.

“Amor Quântico” nasce de um poema escrito por Paulo Furtado, num momento em que milhares de pessoas chegavam às fronteiras da União Europeia, e que pretende representar “a possibilidade de o amor ser uma força que poderia eventualmente dobrar o tempo, que poderia moldar a realidade”.

Filmado no deserto de Tabernas, em Espanha, numa fábrica de tecidos de Vizela e no Pinhal de Leiria, a curta-metragem faz com que as paisagens sejam “quase personagens”.

“O filme também tem muito a ver com ter esperança à beira do abismo. E é um filme onde eu quis refletir sobre esta questão de estarmos efetivamente e possivelmente à beira de um abismo como humanos e continuarmos a caminhar alegremente em direção a ele. Para mim, era importante de alguma forma mostrar isto, mas mostrar também alguma esperança, mostrar que pode haver uma possibilidade de mudança”, disse Paulo Furtado.

Segundo o realizador, trata-se de “um filme que não é extremamente narrativo” e que tem como objetivo ser “aberto e aberto a várias interpretações”, mas que, em simultâneo, procura que “as pessoas [consigam] entrar neste mundo fundamentalmente criado pelo amor de uma mulher pelo seu filho”.