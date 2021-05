O romance "Atravessando o areal" é o primeiro livro do escritor em publicação com chancela editorial, disse à agência Lusa fonte da editora luso-cabo-verdiana Rosa de Porcelana, que editou a obra.

Nascido no Rio de Janeiro, Pedro Leónidas é filho de portugueses emigrados no Brasil durante a década de 1970, e as suas obras têm sido publicadas em edições de autor.

"Grandes sonhos pequenos", "Na Sombra do teu horizonte" e "Enquanto crianças brincavam no escuro" são algumas das já obras editadas dessa forma.

Pedagogo, músico e designer, Pedro Leónidas escreve música instrumental e textos literários, e conta com um acervo de "curtos relatos e textos soltos" que divulga através do site paraquemvaicompressa.wordpress.com.

O romance centra-se num "drama familiar" e, segundo o escritor José Eduardo Agualusa, traz "uma voz já pronta, segura, com aquilo que só a melhor literatura consegue: colocar-nos na pele do outro".

"Os bons livros desenvolvem em nós o músculo da empatia, ajudam-nos a compreender os outros, e assim nos melhoram. Este é um deles", considerou Agualusa, que cedeu também a fotografia original que ilustra a capa.

"Atravessando o areal" é o 55.º título editado pela Rosa de Porcelana, uma editora luso-cabo-verdiana, nascida em 2013, e que tem no seu catálogo autores como Arménio Vieira, Corsino Fortes, Ana Mafalda Leite, José Luiz Tavares e Elisa Lucinda (poesia), Dina Salústio e Jorge Carlos Fonseca (romance), João Branco e Manuel Halpern (crónica), além de traduções para a língua cabo-verdiana de obras de José Luís Peixoto e Gonçalo M. Tavares.

Recentemente, a editora lançou no mercado a biografia da cantora cabo-verdiana Cesária Évora, de autoria da escritora polaca Elzbieta Sieradzinska, para comemorar os 80 anos da “Diva dos pés descalços” e 10 anos do seu falecimento.