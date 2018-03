“Os Prémios”, publicado originalmente em 1960 e precursor de “O Jogo do Mundo – Rayuela”, é editado em Portugal pela Cavalo de Ferro, que destaca a originalidade da obra, escrita por “um dos autores mais inovadores” do seu tempo, “mestre no conto e na narrativa curta, a sua obra é apenas comparável a nomes como os de Edgar Allan Poe, Tchékhov ou Borges”.

“O alternar entre narração e reflexão, a vivacidade dos diálogos, o absurdo e o real, e a comicidade das personagens, fazem de 'Os Prémios' um romance desconcertante e uma leitura impar, inevitável antecâmara de toda a obra subsequente de Cortázar”, afirma a editora.

“Os Prémios” e “O Jogo do Mundo – Rayuela”, publicado três anos mais tarde, também editado em Portugal pela Cavalo de Ferro, “inauguraram uma nova forma de fazer literatura na América Latina, rompendo com o modelo clássico, mediante uma narrativa que escapa à linearidade temporal e onde as personagens adquirem uma autonomia e uma profundidade psicológica, únicas”.

Sobre este romance, o próprio autor escreveu que estava desconfiado de que iria “desconcertar” os leitores que apoiam os seus escritores preferidos, no sentido em que desejam que os autores se mantenham no mesmo caminho e “não inventem disparates”.