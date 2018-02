A primeira edição do Super Bock Under Fest vai levar a vários palcos da cidade galega de Vigo artistas como Slowdive e Benjamin Clementine em dois dias de concertos marcados para 23 e 24 de março.

O evento, que vai incluir mais de 20 bandas, algumas ainda por anunciar, em dez espaços diferentes de Vigo, pretende promover diferentes estilos musicais, sendo que o ‘indie’, o ‘pop’, o ‘rock’ e o ‘soul’ são os géneros salientados pela apresentação do festival no ‘site’ oficial.

A primeira edição da mostra musical, organizada pela promotora portuguesa Ritmos com a colaboração da Câmara Municipal de Vigo, tem como cabeça de cartaz o músico britânico Benjamin Clementine, que atuou em Portugal na passada edição do Festival Paredes de Coura e volta às salas portuguesas em março deste ano.

Clementine vai atuar em Viana do Castelo, na Figueira da Foz e em Lisboa, nos dias 26, 27 e 29 de março, respetivamente.

O Under Fest vai ter um concerto de apresentação, no dia 10 de março, com Slowdive e Dead Sea, que atuam em conjunto no Hall Auditório Mar de Vigo.

The Soft Moon, Myles Sanko, The King Khan & The BBQ Show, Rex the Dog, Australian Blonde, Capsula, Fuckaine, Basanta, Presumido, Mounqup e o DJ set da dupla inglesa Simian Mobile Disco são os nomes até agora anunciados pelo festival.

A programação do evento estende-se por várias salas da cidade espanhola, como o La Iguana Club, La Fabrica de Chocolate, Masterclub, El Ensanche, Mondo Club, La Casa de Arriba, Mogambo, Magnética e ainda os espaços Plaza de Portugal e o Auditório Mar de Vigo.

Os bilhetes para a atuação única de Benjamine Clementine já se encontram esgotados e o passe geral da primeira edição do Super Bock Under Fest, que inclui o concerto de abertura, pode ser adquirido por 30 euros.

O bilhete do espetáculo de dia 10 de março pode ser obtido individualmente por 15 euros.