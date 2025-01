As imagens e vídeos partilhados durante este sábado mostraram Meghan Markle, a usar um boné de beisebol azul com as letras "LA" e a abraçar pessoas que foram evacuadas das suas casas.

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle foram vistos a abraçar moradores afetados pelos incêndios florestais em Los Angeles, num momento em que a região ainda está a ser afetada pelos fogos. O duque e a duquesa de Sussex visitaram Pasadena na sexta-feira, onde se encontraram com o autarca da cidade, Victor Gordo, e equipas de emergência que combatem o incêndio de Eaton. Este incêndio queimou quase 5666 hectares e matou seis pessoas. Também danificou ou destruiu de 4.000 a 5.000 estruturas, segundo as autoridades. Harry e Meghan confortaram voluntários e distribuíram comida às vítimas no local. As imagens e vídeos partilhados durante este sábado mostraram Meghan Markle, a usar um boné de beisebol azul com as letras "LA" e a abraçar pessoas que foram evacuadas das suas casas para o Centro de Convenções de Pasadena. Também foram vistos a conversar com o chef fundador do World Central Kitchen (WCK), Jose Andres. Harry e Meghan Markle moram em Montecito, perto de Santa Bárbara, a cerca de 145 quilómetros de Los Angeles. Segundo a imprensa americana, os duques terão doado comida, roupa e brinquedos às famílias afetadas pelo desastre natural. Na quinta-feira, o casal divulgou um comunicado em que pedia que as pessoas ajudem os afetados pelos incêndios florestais e abrissem as casas aos evacuados. "Se um amigo, ente querido ou animal de estimação tiver que ser evacuado e puderem oferecer um refúgio seguro na vossa casa, por favor, façam isso", escreveu o casal no seu site oficial. "Certifiquem-se de verificar se quaisquer vizinhos deficientes ou idosos precisam de ajuda para sair de casa. Algumas famílias e pessoas ficaram sem nada. Por favor, considere doar roupas, brinquedos infantis e outros itens essenciais. A Cruz Vermelha Americana está no local a ajudar os necessitados", referem.