Narrado como uma história policial, reúne entrevistas a figuras da música popular brasileira, próximas de Gilberto, como Roberto Menescal, João Donato e Marcos Valle, a jornalista Claudia Faissol, que viveu com o compositor, e a cantora Miúcha, ex-mulher de Gilberto (e irmã de Chico Buarque), que morreu no passado mês de dezembro.

O filme envolve também figuras do quotidiano do músico, como o cozinheiro de um restaurante do Rio de Janeiro, que preparava os pratos preferidos do "génio da Bossa Nova", escreve a Companhia das Letras.

Fischer procurava desvendar os mistérios que envolviam a reclusão do compositor, descobrir a essência do ritmo que criou e, ao mesmo tempo, sentir ao vivo esse ritmo, tocado pelo músico. "O sonho de Fischer acabou não vingando, mas a viagem para os trópicos resultaria num livro muito curioso", que se transformou num sucesso editorial na Alemanha, escreve a editora.

Cada página parece comprovar "a impossibilidade de chegar a João Gilberto". Mas o relato das cinco semanas passadas por Fischer no Rio de Janeiro fornece um retrato do Brasil, da música e do "homem que vivia recluso há 15 anos, num apartamento no Leblon".

"O grande, velho [produtor e compositor] Roberto Menescal estava sentado em sua enorme escrivaninha e tocava seu violão quando eu cheguei", escreve Fischer na obra, citada pela imprensa alemã, em 2011. "Ele vestia um blusão do Exército e, com a sua barba branca, parecia-se demasiado com Ernest Hemingway. Assim como o escritor, Menescal também costumava ir com seus amigos da Bossa Nova pescar no mar. […] João Gilberto, porém, nunca participava nessas viagens. Ele odeia o mar", escreveu Fischer.

O jornalista alemão morreu em abril de 2011, aos 40 anos, poucos dias antes da edição da obra, na Alemanha.

"Onde está, João Gilberto?", o filme, foi apresentado no ano passado no Festival de Locarno, em agosto, poucas semanas antes de ser mostrado no Brasil e antes da estreia na Alemanha, em novembro.

Para o realizador Georges Gachot, o filme é uma homenagem a João Gilberto, mas também ao escritor e jornalista alemão Marc Fischer.

Entre os documentários dirigidos por Cachot encontram-se "Maria Bethânia: Música é Perfume" (2005), "Rio Sonata: Nana Caymmi" (2010) e "O Samba" (2014), a par de outras obras, como as dedicadas à pianista Marta Argerich e ao compositor alemão Johann Sebastian Bach.

O cantor e compositor brasileiro João Gilberto, um dos nomes determinantes da Bossa Nova, morreu no sábado passado, no Rio de Janeiro, Brasil, aos 88 anos, informou a família.

Derivado do samba e com influências do jazz, o estilo Bossa Nova surgiu no final da década de 1950, pelas mãos de criadores como João Gilberto, António Carlos Jobim (1927-1994), Baden Powell (1937-2000) e Vinícius de Moraes (1913-1980), Dorival Caymmi (1914-2008) ou Carlos Lyra (1933), interpretado por jovens cantores e compositores do Rio de Janeiro como Bebel Gilberto, Nara Leão ou Marília Medalha.

O álbum que marcou o início da Bossa Nova, "Chega de Saudade" (1959), tinha a maioria das composições assinadas por Tom Jobim e Vinícius. João Gilberto deu voz à versão mais conhecida da música, lançada um pouco antes, em agosto de 1958.

Até 1961, o cantor e compositor protagonizou a trilogia de álbuns que definiram a Bossa Nova: "Chega de Saudade" (1959), "O Amor, o Sorriso e a Flor" (1960) e "João Gilberto" (1961).