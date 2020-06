ProfJam (Mário Cotrim) editou o álbum de estreia, “#FFFFFF”, produzido por Lhast e que inclui o tema “Água de Coco”, no ano passado, mas estreou-se, em 2014, com a ‘mixtape’ “The Big Banger Theory”.

Em janeiro, o ‘rapper’ divulgou um novo tema, “HEI”, e um mês depois estreou, ao vivo em Lisboa e no Porto, o projeto audiovisual “#000000|Contraste”, que consiste num monólogo escrito e interpretado pelo próprio, que “representa uma carta aberta ao mundo espiritual, criando uma discussão em torno do bem e do mal, perante Deus, o Diabo e o Ser Humano”.

Com o projeto, o ‘rapper’ quis dar “seguimento ao trabalho feito no branco total ‘#FFFFFF’, o álbum de estreia do músico”.

benji price (João Ferreira) é um dos artistas e produtores da Think Music, editora fundada em 2016 por ProfJam