O projeto cultural itinerante Inspiral arranca no sábado no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, com a música de Valter Lobo e Sara Cruz, que atuam no Quintal Etnográfico, na Ribeira Chã.

A iniciativa Inspiral decorre ao longo de 2018 e 2019 e promete explorar a cultura no concelho da Lagoa, cativando a “atenção do público para os espaços e equipamentos culturais do concelho”, segundo nota de imprensa.

No arranque da primeira edição, a cantautora micaelense Sara Cruz vai apresentar o novo EP, no qual se integra o single “Above Our Heads”, um trabalho que caracteriza como “muito cru, muito orgânico”.

Já o músico Valter Lobo promete levar o público até ao “Mediterrâneo”, o seu primeiro disco, com uma “reaproximação ao calor humano e ao mar”.

Para além da música, o projeto traz também atividades mensais, que irão acontecer em museus, escolas e outros espaços públicos, percorrendo as freguesias da Lagoa.

Também confirmadas estão as presenças de Nathan Ball, que atua no Cineteatro Lagoense Francisco d’Amaral Almeida, no dia 06 de outubro, Luís Alberto Bettencourt, que no dia 03 de novembro sobe ao palco do Centro Cultural da Caloura, e o britânico Adam Barnes, que toca na Igreja Convento dos Franciscanos, no dia 01 de dezembro.