O primeiro passo da internacionalização da marca e projeto artístico “Velhas Bonitonas” tem agora como base o espaço expositivo – o ECA Art - do Tribunal de Contas Europeu (TCE), uma das galerias de referência do Grão-Ducado do Luxemburgo, referem em comunicado.

Composta por 14 telas de pintura de acrílico sobre grafite, em suporte de papel com dimensões A2, a mostra “Velhas Bonitonas – The Power of Aging Collection”, que se podem ver na galeria, vai estar patente até ao dia 30 de novembro de 2024.

Com a inauguração marcada para o dia 3 de outubro, quarta-feria, às 15h30, no K2 Hall do ECA Art, a sessão contará com o enquadramento de Alfonso de la Fuente Garrigosa, Diretor de Arte do ECA, será feita uma breve apresentação da política de I&D do Tribunal de Contas Europeu por Olga Loannidou, responsável pela área do TCE e a apresentação da artista portuguesa Maria Seruya será feita pelo Ex-Ministro de Estado e das Finanças Português, João Leão, Membro do TCE.

A sessão termina com uma palestra da artista motivacional que explicará o que a move e inspira no seu trabalho, bem como a sua visão de vida na jornada de um envelhecimento mais positivo e inclusivo.

Maria Seruya, artista motivacional e criadora do projeto “Velhas Bonitonas”, assinala que “é com um enorme orgulho que a marca e projeto tem o seu primeiro passo fora de Portugal num país como o Luxemburgo, que respira inovação e cultura, para além de contar com a participação de figuras centrais na promoção da Arte no Grão-Ducado e a honra de ser apresentada por João Leão, ex-Ministro das Finanças de Portugal e membro do TCE. Mais ainda, cerca de 60% da população no Luxemburgo é portuguesa, pelo que acredito que será catalisador para as comunidades locais e alargar nesta geografia a mensagem do poder do envelhecimento e a convicção que este pode ser renovador e empoderado, sem medos e barreiras do idadismo. Cada peça ilustra a personalidade de mulheres cheias de cor, força e tenacidade e do que podemos ser em cada etapa do envelhecimento, mensagem que pretendo levar a mais polos culturais no Luxemburgo”.

Com o projeto “Velhas Bonitonas”, a artista procura despertar a melhor versão das pessoas e encher o copo ‘meio-vazio’ face o envelhecimento. “Eu pinto estas Velhas Bonitonas, mulheres que invento, personagens imaginárias, que não são ninguém, mas podiam ser muita gente. Através delas também realizo todos estes projetos multidisciplinares com o objetivo de fazer chegar esta mensagem de dignificação do envelhecimento com mais força, eficácia e criatividade”, termina Maria Seruya.

A exposição “Velhas Bonitonas – The Power of Aging Collection” esteve presente no Hotel Meliá no Luxemburgo e, face o seu sucesso, foi agora conduzida ao espaço do Tribunal de Contas Europeu.