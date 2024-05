Não é segredo: a Feira do Livro de Lisboa é o paraíso daqueles que gostam de literatura. De ano para ano, o Parque Eduardo VII tem vindo a ser ocupado pelas editoras e leitores, com a passagem de escritores para sessões de autógrafos e as mais diversas apresentações.

Este ano, entre os dias 29 de maio e 16 de junho, espera-se outra edição deste evento, que junta miúdos e graúdos em volta das páginas dos livros.

Fique a par de tudo o que vai acontecer — e saiba como aproveitar as melhores promoções.

Maior Feira de sempre

A Feira do Livro de Lisboa deste ano vai ser a maior de sempre, chegando ao limite da sua capacidade, com 350 pavilhões e duas novas praças, que permitem que se realizem os mais de 2.600 eventos previstos.

Tendo em conta a dimensão que a feira alcançou este ano, estão previstos mais 10 pavilhões do que no ano passado, com 960 marcas editoriais, representadas por 140 participantes e 85 mil títulos disponíveis.

Além dos livros, há espetáculos de música, cinema ao ar livre, restauração e esplanadas.

E uma grande ajuda: o mapa da feira permite perceber onde fica cada um dos espaços.

Horário alargado

Uma das grandes novidades deste ano é a antecipação do horário de abertura da feira — respondendo ao pedido de muitas famílias.

De segunda a quinta-feira, a feira abre às 12h00 e encerra às 22h00, enquanto à sexta-feira e véspera de feriados abre às 12h00 e encerra às 23h00.

Aos sábados a feira desenrola-se entre as 10h00 e as 23h00 e aos domingos e feriados entre as 10h00 e as 22h00.

Continua a Hora H

A Hora H possibilita o acesso a uma seleção de livros com descontos mínimos de 50% — em títulos publicados fora das limitações da Lei do Preço Fixo do Livro.

Contudo, nem todos os participantes aderem, pelo que o melhor é confirmar no site onde existem de facto as promoções. Nos expositores das editoras, os livros que entram na Hora H estão habitualmente identificados.

Segundo informação disponibilizada pela Feira do Livro, a Hora H funciona de segunda a quinta-feira, na última hora da Feira. Nos feriados não há Hora H.

Livros do Dia

Como todos os dias são bons para novas compras, as editoras fazem uma seleção diária e apresentam os chamados livros do dia, com promoções especiais.

No site da Feira do Livro é possível consultar estes livros: por dia, autor, título ou editora.

Uma feira mais acessível

A principal aposta este ano é a melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, graças a um protocolo assinado com a Access Lab (empresa que trabalha a questão da acessibilidade em Portugal, pelo direito à cultura das pessoas com deficiência) para os próximos três anos.

Depois de um investimento na sustentabilidade, a organização está agora a trabalhar a questão da inclusão e de como facilitar a visita e a frequência das pessoas com mobilidade condicionada.

Neste sentido, as rampas vão estar mais bem sinalizadas e os participantes vão estar preparados para poderem dar informação adequada às pessoas de mobilidade condicionada.

A parte da programação também será mais acessível, com uma agenda específica de eventos com língua gestual portuguesa, e a existência de um alfabeto de cores para daltónicos, que, entre outras coisas, ajuda as pessoas a orientarem-se nas praças, que são definidas por cores.

Também haverá fraldários, em resposta aos pedidos das famílias.

Dias cheios de apresentações e autógrafos

A Feira do Livro de Lisboa regressa também com um conjunto de propostas que as editoras criaram para encher os dias de atividades literárias que vão além da venda de livros.

Todos os anos, uma das principais apostas das editoras é o lançamento de livros durante o evento, se possível com a presença do autor, para conversas com o público ou para autógrafos.

Conversas com autores, sessões de autógrafos e lançamentos de livros, de Joël Dicker a Mariana Enriquez, passando por Jeferson Tenório e Jean-Baptiste Andrea, último vencedor do Goncourt, fazem a programação da Feira do Livro de Lisboa deste ano.

Veja neste artigo algumas das presenças confirmadas.

Um consultório para escolher leituras

O consultório para escolha de livros é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, que este ano vai marcar presença na Feira do Livro de Lisboa com casa própria, junto à Praça Vermelha.

"Na Casa do Plano Nacional de Leitura, vamos sugerir leituras personalizadas em consultório. Entre as 18h e as 19h, elementos da equipa apresentam livros para diferentes estados de alma e para sobreviver a várias situações da vida e do quotidiano. Não é preciso marcação", é referido em comunicado.

Além disso, "uma vez por semana, ao final da tarde, há clube de leitura no auditório da Praça Vermelha". E há vários autores convidados, saiba aqui quais.

Livros solidários

Como tem sido habitual nos últimos anos, a Feira do Livro conta com a iniciativa "Doe os seus livros", uma ação desenvolvida em parceria com o Banco de Bens Doados.

Esta iniciativa conta com mais de 264 mil livros angariados desde 2015 e permite que os visitantes possam doar, todos os dias, os livros de que já não precisam a crianças apoiadas por instituições da ENTRAJUDA.

O pavilhão para este efeito fica na entrada sul da Feira do Livro de Lisboa.

Os mais pequenos podem "Acampar com Histórias"

A Feira do Livro volta a disponibilizar a iniciativa "Acampar com Histórias", em parceria com a McDonald’s, que permite a crianças entre os oito e os 10 anos dormirem no Parque Eduardo VII.

Vão existir seis sessões (sextas, sábados e vésperas de feriado), com a capacidade para 25 crianças por noite.

É necessária inscrição e a atividade tem um custo de 18,50€.