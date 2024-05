A Feira do Livro de Lisboa abre mais cedo nesta edição e vai ter mais 10 expositores do que no ano passado, segundo informação disponibilizada pela organização nas redes sociais.

A 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se de 29 de maio a 16 de junho de 2024, no Parque Eduardo VII. De segunda a sexta-feira, incluindo vésperas de feriado, a feira abre às 12h00. Aos sábados a abertura faz-se às 10h00 e aos domingos às 11h00. Contudo, há ainda algumas horários especiais, como é o caso dos feriados: a 30 de maio (Corpo de Deus), 10 de junho (Dia de Portugal) e a 13 de junho (Santo António) a Feira do Livro de Lisboa abre às 10h00 e encerra às 22h00. A última edição da Feira do Livro de Lisboa contou com um total de 894 mil visitantes, números que representaram "um notável aumento" no número total de participantes face à edição anterior. Recorde-se que a Feira do Livro de Lisboa foi forçada a realizar-se fora do seu calendário habitual durante três anos devido à pandemia e apenas o ano passado regressou ao parque entre os dias 25 de maio e 11 de junho. Na última edição contou com 981 marcas editoriais representadas por 139 participantes – incluindo seis novos – distribuídos por 340 pavilhões e um renovado Espaço dos Pequenos Editores.