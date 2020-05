Com todas as complicações que a pandemia da Covid-19 trouxe relativamente à forma como vivíamos a nossa vida e nos relacionávamos uns com os outros, uma coisa é certa: nunca tivemos tanto tempo para pôr a nossa lista de filmes e séries em dia. Com esse mote, e em parceria com a JustWatch, uma plataforma online que funciona como guia para acompanhar os nossos filmes e séries favoritos, o SAPO24 foi olhar para quais eram os conteúdos mais consumidos pelos portugueses antes e depois de o novo coronavírus nos obrigar ao distanciamento social.

As plataformas de streaming têm sido das poucas “vencedoras” da crise instaurada pela pandemia. A Netflix apresentou um dos seus melhores trimestres ao nível de crescimento, não só de subscrições, mas também do tempo que cada pessoa passa na sua plataforma. Além de ter ultrapassado os 180 milhões de subscritores no mundo inteiro, em Portugal, a sua utilização aumentou 171% de acordo com dados da JustWatch. As suas mais diretas concorrentes em território lusitano - HBO Portugal e Amazon Prime Video - viram a mesma tendência, com um crescimento de 162% e 147%, respetivamente.

Antes da deteção dos primeiros casos de Covid-19, estes eram os filmes mais vistos em Portugal (dados JustWatch para fevereiro de 2020):

"Parasitas" "Joker" "Entre Realidades" "Uncut Gems" "Jojo Rabbit"

Durante o primeiro mês do período de quarentena obrigatória, que terminou no passado fim-de-semana, estas foram as películas prediletas pelo nosso país (dados JustWatch para março de 2020):

"Contágio" "Millenium: A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha" "Miles Davis: Birth of The Cool" "Parasitas" "Knives Out"

Em fevereiro, o ranking não é surpreendente visto que inclui quatro nomeados a Óscares, que explicam o interesse da audiência, e Entre Realidades, um drama psicológico protagonizado por Alison Brie, lançado no final de janeiro na Netflix. Em março, a grande curiosidade é mesmo o salto de "Contágio", filme de 2011 da autoria de Steven Soderbergh, para o primeiro lugar. Com um elenco que conta com Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Jude Law, entre outros, conta a história de uma pandemia mortífera (originada também na China) que se espalha rapidamente pelo mundo inteiro.

A aparente semelhança com a situação que hoje vivemos parece ter levado as audiências, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, a tomar um novo interesse pela longa-metragem, aparecendo como o filme mais visto neste período em vários países.

Relativamente às séries, de acordo com os dados da JustWatch, a mudança não foi tão dramática de fevereiro para março. Em fevereiro, o ranking foi este:

"El embarcadero" (HBO Portugal) "Batwoman" (HBO Portugal) "Cobra Kai" (YouTube) "Find Me In Paris" (HBO Portugal) "Grey’s Anatomy" (Netflix)

Já em março, o ranking foi o seguinte:

"El embarcadero" (HBO Portugal) "Roswell, New Mexico" (HBO Portugal) "Grey’s Anatomy" (Netflix) "Devs" (HBO Portugal) "Batwoman" (HBO Portugal)

"El embarcadero", série espanhola dos mesmos criadores de "La Casa de Papel", que conta com algumas caras conhecidas como Álvaro Monte (“Professor”), parece ter resistido à mudança dos nossos hábitos e foi a série com maior procura em ambos os meses. De destacar também a vantagem da HBO Portugal face à Netflix, pelo menos no que diz respeito, ao top de conteúdos mais procurados em Portugal.

E em abril, o que mudou?

Filmes mais vistos:

"Contágio" "The Equalizer 2" "Bad Education" "Parasitas" "Knives Out"

6-10: "The Lighthouse", "Passengers", "A Secret Love", "Against All Odds" e "The Prestige"

Séries mais vistas:

"La Casa de Papel" "El embarcadero" "Roswell, New Mexico" "Batwoman" "Grey’s Anatomy"

6-10: "Westworld", "Tales From The Loop", "The Blacklist", "Wolfblood" e "The Outsider"

Portanto, pouco mudou. Destaque para a aparição de "Equalizer 2" (Netflix), filme de ação protagonizado por Denzel Washington e de "Bad Education" (HBO Portugal), com Hugh Jackman, no top de filmes mais vistos. Nas séries, ao estrear a 3 de abril na Netflix, a quarta temporada de "La Casa de Papel" revelou-se novamente um sucesso, sendo a série mais vista em Portugal, durante este mês.