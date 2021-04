Num primeiro olhar, não há uma ave na fotografia — tudo parecem ramos de árvore. E não, também não é uma coruja. Mas tal só significa uma coisa: a ave boca-de-sapo (Podargus strigoides) cumpriu o seu objetivo de camuflagem. Por este motivo, nada deixaria adivinhar que este seria o pássaro considerado mais atrativo nas redes sociais.

Todavia, conta o The Guardian, parece que a ciência diz o contrário e a desgrenhada ave australiana e também nativa do sudeste asiático atingiu o lugar cimeiro num estudo, publicado a semana passada, que visava perceber que espécies de aves reinavam na aplicação de partilha de fotos.

Após a análise de quase 30.000 fotografias, utilizando um algoritmo para registar quais as que, comparativamente, atraíram mais 'likes' na rede social, os investigadores tiveram de admitir que o boca-de-sapo foi um "vencedor surpreendente" para a categoria de "ave esteticamente mais atrativa do Instagram".

"Parece ser uma questão de justiça poética, uma vez que esta ave noturna com características faciais muito distintas foi outrora designada 'a a ave de aspecto mais infeliz do mundo'", diz o estudo, referindo-se a um artigo publicado na Nature Australia em 2004.

"O boca-de-sapo traz esse factor-surpresa, pois simplesmente não se parece com nenhuma outra ave, com as suas características faciais quase antropomórficas", disse Thömmes, um dos investigadores, ao The New York Times. "Devo admitir que eu próprio tenho gostado bastante desta ave nocturna peculiar".

"Presumivelmente, o interesse, a idiossincrasia e o contexto situacional desempenham o seu papel na atração estética das fotografias das aves para o observador humano", frisou.