As razões para o envolvimento de consultores como Harley Carter podem ser maquilhadas de diversas formas, mas são quase sempre as mesmas: eles pensam e agem de forma diferente da polícia, geralmente tão embrenhada nos seus próprios métodos que não consegue trabalhar fora da caixa e que acaba por ir atrás dos suspeitos errados. As suas capacidades diferenciadas - sejam elas de observação, de leitura de personalidades ou um qualquer talento mirabolante ou característica inusual - permitem-lhes reparar em detalhes que mais ninguém perceciona, abordar os casos de ângulos diferentes e traçar conclusões que um pensamento demasiado ortodoxo não consegue atingir. Mas antes de se avançar mais, convém perceber de onde vieram os consultores.

É que Harley Carter é um mero ator de televisão que interpreta um detetive na mais bem sucedida série de detetives do seu mundo ficcional e pensa que isso lhe serve de base para investigar crimes no “mundo real”. O choque, quase sempre de efeito cómico, cria uma meta-narrativa que satiriza o papel dos consultores enquanto especialistas.

Um exemplo disso é a série “ Carter ”, que estreia no próximo dia 5 de setembro às 22h30 no AXN, em que somos confrontados com Harley Carter, um especialista que não o é. Interpretada por Jerry O’Connell, esta personagem amável e bonacheirona não é bem o génio complexo que nos habituámos a ver neste tipo de histórias. Contudo, “ Carter ” é uma série que subverte a expetativa do que um consultor policial consegue aportar para uma investigação.

No entanto, por mais séries que nos transmitam a ideia de que as autoridades são infalíveis na luta contra o crime, independentemente dos obstáculos que enfrentem ou dos métodos que apliquem, há outras tantas que nos mostram como a polícia sozinha não consegue dar conta do recado. Seja por descrença no crachá, por uma ânsia em elevar a figura do comum mortal à de herói ou por uma combinação das duas hipóteses, a verdade é que a ficção também tem um longo historial de aventuras onde são os civis a fazer o trabalho de polícia melhor do que a própria polícia: os consultores policiais.

As histórias dos consultores policiais encontraram no pequeno ecrã um suporte de excelência para cativar o público com as suas aventuras. Mas, na verdade, os primeiros protagonistas deste tipo de narrativas surgiram quando o próprio género policial apareceu: na literatura. Apesar de existirem precursores mais antigos, foi no século XIX que começaram a proliferar as histórias de detetives não profissionais que conduziam raciocínios ardilosos para desenredar as tramas do mistério, desde o C. Auguste Dupin de Edgar Allen Poe até ao Monsieur Lecoq de Émile Gaboriau. Contudo, a personagem que se tornou sinónimo do consultor policial foi criada por Arthur Conan Doyle, de seu nome Sherlock Holmes.

Fazendo qualquer enigma parecer “elementar”, os casos do mítico detetive, sempre acompanhado pelo seu fiel companheiro John Watson, tornaram-se uma referência e influência. Ora veja-se Holmes a descrever a sua própria ocupação logo na primeira história escrita por Conan Doyle, “Um Estudo em Vermelho” (1887):

“Bem, eu tenho o meu próprio ofício. Suponho que eu seja o único no mundo. Sou um detetive consultor, se conseguir compreender o que isso é. Aqui em Londres temos muitos detetives do Governo e muitos outros privados. Quando estes colegas estão em falta vêm ter comigo, e eu coloco-os no rumo certo. Eles colocam as provas perante mim e eu geralmente sou capaz, com a ajuda dos meus conhecimentos de história do crime, de ajudá-los.”

Nasceu assim um tipo de personagem diferenciada, que consegue lidar com o crime de uma perspetiva distinta, um tipo de herói ou heroína que faz mais uso do cérebro do que da força e cuja sagacidade é capaz de apanhar qualquer criminoso. Com a viragem para o século XX, o género policial teve um “boom” neste tipo de protagonistas, principalmente na “época dourada” entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse período que Agatha Christie fez de Miss Marple uma heroína invulgar, uma senhora idosa com uma vocação especial para resolver casos na sua vila rural de St. Mary Mead, tendo apenas como armas a sua aguçada inteligência e intelecto.

Outros detetives amadores de grande popularidade também incluem o aristocrata Lord Peter Wimsey, criação de Dorothy L. Sayers, o jornalista Joseph Rouletabille, pensado por Gaston Leroux (autor de O Fantasma da Ópera), o padre Father Brown, saído da mente do grande G. K. Chesterton e a jovem Nancy Drew, concebida por Edward Stratemeyer. Foram personagens como estas que abriram caminho para que mais tarde os consultores policiais firmassem o seu papel na televisão.

A ajuda inesperada mas essencial

Desde cedo que as histórias de detetives amadores, ora a trabalhar com a polícia, ora por conta própria, encontraram o seu lugar na televisão. Ao longo das décadas viu-se gente de todos os quadrantes a lutar contra o crime, desde escritoras (“Murder, She Wrote”) a médicos (“Diagnosis: Murder”) ou padres (“Father Dowling Mysteries”), passando ainda por floristas (“Rosemary & Thyme”) e, se for preciso esticar a corda, até cães (o norte-americano “Scooby-Doo”, o alemão “Rex, o Cão Polícia” ou o ‘nosso’ Inspetor Max).

De detetives amadores para consultores policiais foi só um salto, e rapidamente a televisão começou a olhar com satisfação para a ideia de ter uma personagem rebelde, fora dos padrões comuns de comportamento no que toca ao combate ao crime, a cooperar junto das autoridades. Hoje, é possível olhar para trás e contabilizar inúmeros exemplos de consultores.

Um dos recursos preferidos das autoridades são os psicólogos comportamentais. Em “Lie to Me”, a equipa do Dr. Cal Lightman é especializada em psicologia aplicada, sendo capaz de ler microexpressões e a mais ténue linguagem corporal que denuncia as intenções de qualquer pessoa. Outro exemplo dá-se na série inglesa “Cracker”, cujo protagonista, Dr Edward "Fitz" Fitzgerald, é um psicólogo criminal problemático que cumpre todos os requisitos de um anti-herói e que entre o alcoolismo, os problemas de jogo e um extremo mau-feitio, arranja forma de auxiliar a polícia de Manchester com a sua capacidade de análise brilhante, ainda que esteja sempre às turras com os agentes.

A figura do “mentalista” é outro dos grandes trunfos da lei, como Patrick Jane (“O Mentalista”), um ex-médium fraudulento mas muito talentoso e com uma elevada capacidade observacional, sendo capaz de “ler” pessoas e perceber as suas motivações.

Se os especialistas mais ortodoxos não estiverem disponíveis, as autoridades na televisão também não se coíbem de trabalhar com criminosos, se forem bem controlados. Disso são exemplos Neal Caffrey (“White Collar”), ex-ladrão e burlão que assina um acordo com o FBI em que tem de colaborar com essa força de polícia para resolver crimes de colarinho branco em troca da sua liberdade, ou Raymond "Red" Reddington (“The Blacklist”), um ex-oficial do serviço de informações da Marinha norte-americana que se tornou num dos fugitivos mais perigosos do mundo e que se rende para ajudar o FBI a apanhar os criminosos com que colaborou durante 20 anos, na condição de obter imunidade.

Outros exemplos de consultores policiais que têm surgido na televisão vêm de diversos quadrantes: em “Grantchester”, o vigário Sidney Chambers trabalha com o Inspetor Geordie Keating para resolver crimes no plácido meio rural inglês, ao passo que em “Jonathan Creek” é um assistente de mágico com o mesmo nome da série que passa a ser um consultor de polícia dada a sua aptidão para explicar crimes que pareciam ser de natureza sobrenatural devido à sua experiência com ilusionismo. Há mesmo quem acabe a auxiliar a polícia pela força do seu simples talento criativo. Richard Castle (“Castle”), um popular escritor de policiais e histórias de mistério, vê-se a passar do mundo da ficção para o da realidade quando o departamento de polícia de Nova Iorque requer a sua ajuda para apanhar um assassino que se inspirou nos seus livros. A partir daí, Castle utiliza a sua influência para continuar a colaborar com a polícia usando as investigações como pretexto para se inspirar em futuras histórias.

É na senda destes exemplos menos preocupados com a seriedade soturna do policial clássico e mais centrados em brincar com as convenções do género que chega “Carter”. A premissa é de que o ator Harley Carter, apesar do sucesso da sua série de detetives, sofre um esgotamento – proporcionado por festas, 16 horas de trabalho por dia e a traição da sua mulher supermodelo com um dos seus colegas na série – e isso leva-o a abandonar Hollywood e voltar para a sua pitoresca e costeira cidade natal no Canadá.

No seu regresso, descobre que os seus conterrâneos já não conseguem separá-lo da sua persona televisiva, inclusive o presidente da câmara, e Carter aproveitará isso para se aliar aos seus amigos de infância, uma polícia e um trabalhador de uma bomba de serviço, para resolver crimes verdadeiros. Todavia, a narrativa de Carter, apesar de bem humorada e ligeira, tem um fundo trágico. A personagem principal sente-se impelida a resolver casos não apenas porque sabe fingi-lo bem, mas porque há um arqui-mistério a ensombrar a sua vida – o desaparecimento da sua mãe, 25 anos antes.

Este é o cenário para uma série policial de cariz mais ligeiro, tendo em Carter um consultor policial pouco usual, pois, tendo representado um polícia na televisão, pensa que isso se aplica ao “mundo real”. Por exemplo, ao abordar cenas do crime, diz coisas como “se olharmos para esta cena como se fosse o meu programa de TV, talvez consigamos solucioná-la”. O seu otimismo é recebido com ceticismo, suspiros e rolares de olhos para trás, mas terá ele razão? Resta saber se sim.

Carter estreia dia 5 de setembro, às 22h30, no AXN.