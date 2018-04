Em quase sessenta anos de banda — 1969 quando tudo começou — muitas histórias ficam por contar. Zé Couto, teclista dos um dos elementos mais antigos da banda (de sete músicos), recorda uma. A da primeira passagem por Portugal, corria o ano de 1981, na Festa do Avante — que ainda não tinha atravessado o rio e acontecia no Alto da Ajuda — em pleno boom do rock português (Rui Veloso ou os Salada de Frutas, destacavam-se no cartaz).

"Uma banda que veio de um país com uma população de trezentos e cinquenta mil pessoas, na altura, e atuou para uma plateia de trezentos mil", conta. Exagero dos números, talvez. Que a memória guarda a emoção, com menor ou maior precisão de cabeças. "Só por isso foi um estrondo dentro dos nossos sentidos. Quando todo o mundo gritava, sentimos que estávamos nos píncaros do mundo", recorda.

Quase quarenta anos depois, as emoções repetiram-se. Desta vez já no centro de Lisboa, na sala do Teatro São Jorge. "Todo o mundo pôs-se a dançar, tivemos uma reação como se estivéssemos sempre nos palcos de Lisboa", recorda. "É a música que mexe com as pessoas", resume. Mas era também o regresso aos palcos, com o nervosismo da primeira vez. "Toda a malta quis tocar sentada, não se aguentava nas pernas", brinca.

Evento esse, em 2015, comemorativo dos quarenta anos da independência das colónias portuguesas. Período que ditou a banda como "A" voz da independência cabo-verdiana, em 1975. Por essa altura, já não eram apenas o grupo de jovens que anos antes se tinha juntado em torno de um piano Yamaha que veio entre motas importadas do Japão.

A longevidade não é um segredo, é uma "matriz" de coerência em torno de um perfil que a banda estabeleceu. Um padrão que faz com que "quando você ouve, percebe: são Os Tubarões". "Não é uma imposição, é uma forma de estar", que atravessa gerações mesmo dentro da própria banda. Para além disso, contam, nunca aceitaram "fazer da música algo estanque". "Cada dia é um dia. A sociedade está diferente e a música é o reflexo dela".