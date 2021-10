Alguém te enviou esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui.

Há quem diga que ele é o "Por Falar Noutra Coisa" mas, quando o tema é sexo, assina como Doutor G. Na comédia, e na vida em geral, é Guilherme Duarte, e no novo episódio do podcast é o convidado do João Dinis, da Mariana Santos e do Miguel Magalhães. Tudo porque há uns dias mostrou ao mundo um novo pseudónimo que ‘cospe dicas’ no mundo do rap.

O próprio confessa que não sabe ao certo como classificar o seu novo projeto. "Gandim" é o nome do seu alter ego e, em simultâneo, do seu novo álbum/mixtape, que é uma espécie de coletâneas de “sketches musicais”. Mas para quem segue Guilherme Duarte há vários anos, isto não surgiu como uma surpresa. Os momentos musicais de rap já eram uma tradição nos seus espetáculos de stand up e já tinha mostrado o seu lado gangster umas quantas vezes nas stories, mas agora foi a sério.

Gandim estreou-se com um álbum composto por 13 músicas versáteis, das quais ainda só conhecemos 7. As restantes vão sair semanalmente até ao final do ano, mas o que já ouvimos bastou para fazer sucesso. Entre as letras, os videoclips, os beats ou as referências a outros nomes do rap, são vários os motivos que levaram o público a dar replay e que tornaram músicas como “Informático” um êxito entre os nerds (e não só).

Mas quem acha que isto tudo é uma brincadeira está enganado. O álbum conta com o contributo e participações de vários nomes relevantes da música portuguesa, como Cálculo e Bárbara Tinoco (e até teve direito a um cameo de Valete).

No novo episódio do podcast falou-se do processo criativo, das críticas e do receio que antecedeu este novo projeto. E, claro, não podíamos deixar de aproveitar a sua presença para tocar num dos temas do momento: a controvérsia com Dave Chapelle.

Ainda sem promessas sobre o futuro de Gandim, Guilherme Duarte confessa que tem vontade de fazer uma tour de concertos no futuro e não rejeita a possibilidade de vir a ser cabeça de cartaz da Queima das Fitas de Coimbra. Será que estamos prontos para ouvir uma audiência a cantar “(Com)sentimento” em uníssono?

